Инженерный театр АХЕ собирает деньги на «Порох»

Петербургский Инженерный театр АХЕ после более двадцати лет скитания по театральным площадкам обрёл свою под названием «Порох». Для того, чтобы предстать перед публикой во всей красе, театру требуется дополнительное техническое оборудование, и в этом ему могут помочь потенциальные зрители.
фото: Пресс-служба Инженерного театра АХЕ
Согласно пресс-службе Инженерного театра, в ноябре на сайте Planeta.ru стартовала краундфандинговая кампания, приуроченная к сбору средств на оснащение театральной площадки. Для минимального оснащения «Пороха» самым важным оборудованием необходимо собрать 750 тысяч рублей.
В поддержку этой кампании на данный момент полный ходом идёт подготовка спектакля «Каталог героя». Билетов на постановку не будет – зритель сам решит, сколько он готов отдать за просмотр данного спектакля.
9 декабря в 20:00 по московскому времени Инженерный театр АХЕ будет транслировать «Каталог героя» онлайн взамен на зрительскую поддержку и благодарность.
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