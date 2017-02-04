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Дмитрий Волкострелов вспомнил про «Розенкранца и Гильденстерна»

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Новости театра >>
4 февраля 2017
9 февраля, в преддверии 95-летнего юбилея, который состоится 23 февраля, Санкт-Петербургский Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева открывает Новую сцену.

Дмитрий Волкострелов вспомнил про «Розенкранца и Гильденстерна»

Сцена, устроенная по принципу камерного лофт-пространства, предназначена для самых новаторских театральных работ, громких дебютов и интересных премьер. Право первой постановки театр доверил Дмитрию Волкострелову, чьи постановки на Малой сцене ТЮЗа«Злая девушка», «Танец Дели» и «Беккет. Пьесы» - удостоились номинаций и наград театральной премии «Золотая маска».

Второстепенные герои шекспировского «Гамлета» Розенкранц и Гильденстерн в 60-е годы 20-го века обрели новую жизнь в пьесе Тома Стоппарда, который сделал их центральными персонажами и представил трагедию Принца Датского с иного ракурса. Волкострелов, выступивший автором пьесы и художественного оформления, придумал собственную историю, в которой Розенкранц и Гильденстерн остаются один на один. Режиссёр исследует этих двух персонажей, поместив их в реалии СССР 80-х годов, тем самым проведя параллель между двумя далёкими, на первый взгляд, не похожими друг на друга эпохами.

В постановке продолжительностью 1 час 20 минут заняты актёры Иван Стрюк и Андрей Слепухин. Начало спектакля в 19.00.
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Дмитрий ВолкостреловАндрей СлепухинТом СтоппардИван Стрюк
театры
Санкт-Петербургский ТЮЗ

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Дмитрий Волкострелов вспомнил про «Розенкранца и Гильденстерна» фотографии
Дмитрий Волкострелов вспомнил про «Розенкранца и Гильденстерна» фотографии
Дмитрий Волкострелов вспомнил про «Розенкранца и Гильденстерна» фотографии
Дмитрий Волкострелов
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