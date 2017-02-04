Дмитрий Волкострелов вспомнил про «Розенкранца и Гильденстерна»

9 февраля
, в преддверии 95
-летнего юбилея, который состоится 23 февраля
, Санкт-Петербургский Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
открывает Новую сцену.
Сцена, устроенная по принципу камерного лофт-пространства, предназначена для самых новаторских театральных работ, громких дебютов и интересных премьер. Право первой постановки театр доверил Дмитрию Волкострелову
, чьи постановки на Малой сцене ТЮЗа
– «Злая девушка»
, «Танец Дели»
и «Беккет. Пьесы»
- удостоились номинаций и наград театральной премии «Золотая маска».
Второстепенные герои шекспировского «Гамлета»
Розенкранц и Гильденстерн в 60-е годы 20-го века обрели новую жизнь в пьесе Тома Стоппарда
, который сделал их центральными персонажами и представил трагедию Принца Датского с иного ракурса. Волкострелов
, выступивший автором пьесы и художественного оформления, придумал собственную историю, в которой Розенкранц и Гильденстерн остаются один на один. Режиссёр исследует этих двух персонажей, поместив их в реалии СССР 80-х годов, тем самым проведя параллель между двумя далёкими, на первый взгляд, не похожими друг на друга эпохами.
В постановке продолжительностью 1 час 20 минут заняты актёры Иван Стрюк
и Андрей Слепухин
. Начало спектакля в 19.00.
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