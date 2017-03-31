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Путин подписал закон об интеллектуальных правах режиссёров-постановщиков

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31 марта 2017
Президент России Владимир Путин подписал закон, который защитит интеллектуальные права режиссёров-постановщиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Прежде театральный режиссёр не имел интеллектуальных прав на постановку спектакля, несмотря на то, что он является организатором, соединяющим пьесу, звуковое и музыкальное сопровождение, актёрское искусство и оформление в единое сценическое действо. На практике нередко постановки режиссёров используются другими, иногда менее известными лицами, без их согласия.

Путин подписал закон об интеллектуальных правах режиссёров-постановщиков

В новом законе даётся определение постановки спектаклей, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве особого результата исполнительской деятельности. Документ усиливает охрану смежных прав режиссёров-постановщиков, в то время как действующее законодательство гарантировало лишь личные неимущественные права (на имя и на неприкосновенность постановки) и защиту от использования постановки в записи и в эфире.

С 1 января 2018 года в исключительное право режиссёра на постановку войдут права на публичное исполнение спектакля, в том числе в живом исполнении. Исключительное право постановщика будет действовать в течение всей его жизни, но не менее 50 лет со дня первого публичного исполнения спектакля.

Постановки, которые выйдут с 1 января грядущего года не смогут исполняться или изменяться без согласия режиссёра-постановщика. Однако на постановки, исполнявшиеся до этой даты получать согласие постановщика для публичного исполнения не нужно. При этом изменять их без согласия режиссёра после вступления закона в силу нельзя.
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Путин подписал закон об интеллектуальных правах режиссёров-постановщиков фотографии
Путин подписал закон об интеллектуальных правах режиссёров-постановщиков фотографии
Путин подписал закон об интеллектуальных правах режиссёров-постановщиков фотографии
Путин подписал закон об интеллектуальных правах режиссёров-постановщиков фотографии
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