«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения

Московский театр «Геликон-опера»
открыл 10 апреля
, в день своего 27-летия, продажу билетов на следующий сезон. Билеты на спектакли с августа 2017 до конца марта 2018 года уже можно купить в кассах, онлайн-продажи на сайте начнутся на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Афиша на следующий сезон уже есть на официальном сайте. Среди премьер – балет Курта Вайля
«Семь смертных грехов» в постановке Ильи Ильина
. Это единственный в своём роде балет, целиком состоящий из зонгов, созданный немецким композитором вместе с Бертольдом Брехтом в разгар Великой депрессии в США в 1933 году.
Кирилл Серебренников
, Павел Каплевич
и Феликс Коробов
поставят на сцене театра оперу «Чаадский» на музыку Александра Маноцкова
. В основу постановки легли тексты «Философических писем» Петра Чаадаева и «Записок сумасшедшего» Николая Гоголя, стихи персидского поэта Саади и сюжет поэмы Александра Грибоедова «Горе от ума».
Также среди премьер сезона в театре «Геликон-опера» представят оперу Джузеппе Верди «Трубадур» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана
. Дирижировать будет испанец Оливер Диаз
, художники постановщики – Татьяна Толубьева
и Игорь Нежный
.
Московский музыкальный театр «Геликон-опера» был открыт 10 апреля 1990 года по инициативе Дмитрия Бертмана.
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