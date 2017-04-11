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«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения

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Новости театра >>
11 апреля 2017
Московский театр «Геликон-опера» открыл 10 апреля, в день своего 27-летия, продажу билетов на следующий сезон. Билеты на спектакли с августа 2017 до конца марта 2018 года уже можно купить в кассах, онлайн-продажи на сайте начнутся на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения

Афиша на следующий сезон уже есть на официальном сайте. Среди премьер – балет Курта Вайля «Семь смертных грехов» в постановке Ильи Ильина. Это единственный в своём роде балет, целиком состоящий из зонгов, созданный немецким композитором вместе с Бертольдом Брехтом в разгар Великой депрессии в США в 1933 году.

Кирилл Серебренников, Павел Каплевич и Феликс Коробов поставят на сцене театра оперу «Чаадский» на музыку Александра Маноцкова. В основу постановки легли тексты «Философических писем» Петра Чаадаева и «Записок сумасшедшего» Николая Гоголя, стихи персидского поэта Саади и сюжет поэмы Александра Грибоедова «Горе от ума».

Также среди премьер сезона в театре «Геликон-опера» представят оперу Джузеппе Верди «Трубадур» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана. Дирижировать будет испанец Оливер Диаз, художники постановщики – Татьяна Толубьева и Игорь Нежный.

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» был открыт 10 апреля 1990 года по инициативе Дмитрия Бертмана.
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персоны
Дмитрий БертманПавел КаплевичАлександр МаноцковКирилл Серебренников
театры
"Геликон-Опера"

фотографии >>
«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения фотографии
«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения фотографии
«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения фотографии
«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения фотографии
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