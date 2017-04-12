Большой театр позаботился о молодёжи

Государственный академический Большой театр России
сегодня впервые даёт спектакль для молодёжи, стоимость билетов на который не превышает 600 рублей. Первой ласточкой специальной программы «Большой — молодым»
станет балет «Укрощение строптивой»
на Новой сцене ГАБТ
.
Владимир Урин
, генеральный директор ГАБТ: «Программа "Большой - молодым" призвана придать дополнительный импульс формированию у театра своей молодёжной аудитории, обеспечивая доступность и благоприятные условия посещения спектакля».
Билеты на спектакли, принимающие участие в программе, продаются по специально назначенным доступным ценам (600 рублей и 100 рублей за неудобное место) и будут продаваться на несколько балетных и оперных спектаклей ежегодно. Купить их могут исключительно молодые люди (от 16 до 25 лет) по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации. По словам Владимира Урина
, молодые люди смогут попасть на спектакль в Большой
, заплатив за билет практически раз в 10 меньше, чем «обычные» зрители. Балет «Укрощение строптивой», поставленный в современной манере, должен быть особенно близок молодежной аудитории.
7 мая
в рамках данной программы на Новой сцене можно будет увидеть оперу «Евгений Онегин»
в постановке Дмитрия Чернякова
— все билеты на предстиавление уже проданы.
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