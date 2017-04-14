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Жизнь в шоколаде: Нонна Гришаева приглашает на детский спектакль

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Новости театра >>
14 апреля 2017
22 апреля в Московском областном государственном театре юного зрителя состоится премьера музыкальной сказки для детей и взрослых Игоря Афанасьева «Важная птица» по пьесе Яны Стародуб-Афанасьевой.

Жизнь в шоколаде: Нонна Гришаева приглашает на детский спектакль

Действие разворачивается в Шоколаде – городе, в котором люди живут вечно и счастливо. Правда, всё сладенькое надо отдавать Волшебной Кукушке: отдал, побегал, как заведённый, вокруг птички под её «ку-ку» да живи себе вечно и почти счастливо. Но вот однажды в чужой монастырь, то есть в чужой Шоколад, явился Изобретатель со своими безобидными изобретениями… И началось!

В спектакле много музыки, танцев, искромётного юмора, тонкой иронии, острой сатиры и вкусного шоколада. А также звучит живое исполнение 13-ти музыкальных композиций, написанных Иваном Замотаевым специально для этой постановки. Спектакль сочетает в себе разные музыкальные жанры — от классики до современной эстрады. С одной стороны, это феерический музыкальный спектакль, который приведёт в восторг и взрослого, и ребёнка, а с другой стороны, это современная сказка, в которой заложены серьёзные философские размышления о времени, о жизни, о человеческих пороках, о достоинстве и любви. Здесь будет и детям над чем посмеяться, и взрослым - о чём задуматься. В ролях: Элеонора Трофимова, Юрий Вьюшкин, Алексей Рыжков, Артур Казберов, Иван Кондрашин, Софья Тимченко и другие актёры.

Нонна Гришаева, художественный руководитель МОГТЮЗа: «Это блистательная пьеса, написанная в лучших традициях Евгения Шварца. Когда попадается такой материал, сразу крылья вырастают, и хочется творить. Всем артистам пьеса настолько понравилась, что уже после распределения они стали проситься вторым и третьим составами. Только чтобы участвовать в ней!»
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театры
Московский областной ТЮЗ

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Жизнь в шоколаде: Нонна Гришаева приглашает на детский спектакль фотографии
Жизнь в шоколаде: Нонна Гришаева приглашает на детский спектакль фотографии
Жизнь в шоколаде: Нонна Гришаева приглашает на детский спектакль фотографии
Нонна Гришаева
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