Екатеринбург увидел «Метаморфозы» Михалкова

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова провела первые гастроли со спектаклем «Метаморфозы». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии, спектакль представили в Екатеринбурге на сцене Свердловского государственного академического театра драмы
.
«Метаморфозы» по произведениям Ивана Бунина и Антона Чехова задумывались как итоговая работа первого выпуска Академии кинематографического и театрального искусства. На сцене Свердловского театра был показан литературно-сценический коллаж из шести миниатюр, над которыми работали композитор Павел Акимин
, хореограф Сергей Землянский
, режиссёры Игорь Яцко
, Александр Коручеков
, Сергей Глазьев
, Никита Михалков
, продюсер Сергей Шаумян
и художник-постановщик Юрий Купер
. Художественным руководителем и автором идеи является Никита Михалков.
Никита Михалков: «Я люблю этот город очень, есть актёры мои из Екатеринбурга. Для них это был праздник приехать, показать спектакль и себя родным, и поэтому я подумал, что было бы несправедливо не дать им такой возможности. Качество зрителя и сцены определяется не аплодисментами, а тишиной: когда ты слушаешь зал и ощущение, что он пустой, потому что так тихо, - вот это дорогого стоит. Вот сегодня это было, и я очень этому рад».
По словам режиссёра, «Метаморфозы» также покажут зрителям Пензы, кроме того, академия получила приглашения из Германии и Израиля. Сейчас творческий коллектив академии работает над новым спектаклем «Метаморфозы 2».
Первый показ спектакля «Метаморфозы» для широкой аудитории состоялся 30 ноября 2016 года
в Москве на сцене Российского академического молодёжного театра.
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