Выходят на арену циркачи!

Самый цирковой из всех театральных постановок мюзикл «Принцесса цирка» (Московский Театр Мюзикла) отметил ставший почти профессиональным праздник специальным показом спектакля для известных представителей российской цирковой индустрии.
фото: Пресс-служба Московского Театра Мюзикла
Гостями спектакля стали участники проекта «Цирк со звездами» Ирина Лачина и Валерий Николаев, а также представители самых известных цирковых династий: уникальный артист цирка, профессор ГИТИСА, учитель А.Пугачевой и А.Буйнова, единственный в СССР обладатель приза «Золотая Маска Грока» (1969), Народный артист РСФСР Андрей Николаев (клоун Андрюша), знаменитый дрессировщик белых тигров Народный артист России Сарват Бегбуди, известнейший акробат Народный артист Владимир Довейко, клоун-акробат, цирковой режиссер, Заслуженный деятель искусств Александр Гримайло, всемирно известный артист , звезда Cirque du Soleil Василий Деменчуков. Заслуженный деятель искусств Татьяна Ассовская, генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов.
фото: Пресс-служба Московского Театра Мюзикла
Главным сюрпризом вечера стало выступление цирковых артистов проекта GigZone. Фойе театра превратилось в цирковую площадку, где артист Cirque du Soleil, участник ТВ шоу, постоянный гость цирковых фестивалей, Антон Монастырский представил свой уникальный номер с хула-хупами. Один из лучших жонглеров-эквилибристов мира Евгений Симоненко исполнил номер "Ваш Пьеро". Лауреат многочисленных цирковых фестивалей, в том числе Мадридского фестиваля, престижного Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло (1994) Василий Деменчуков, постановщик уникального номера «Эквилибр со стульями» для мистера Х в мюзикле «Принцесса Цирка» открыл секреты своего номер на стульях.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем потрясающих кульбитов и неизменных аншлагов!
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