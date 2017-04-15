Выходят на арену циркачи!

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Академия кинематографического и театрального искусства также покажет спектакль в Пензе, Израиле и Германии.

Жизнь в шоколаде: Нонна Гришаева приглашает на детский спектакль

Студенты смогут посетить балетные и оперные спектакли, купив билеты по заниженной цене.

11 апреля

«Геликон-опера» открыла продажу билетов на следующий сезон в день рождения

Билеты на спектакли с августа 2017 до конца марта 2018 года уже можно купить в кассах.