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Сезон в Новосибирске завершится фестивалем с участием Вероники Джиоевой

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Новости театра >>
17 апреля 2017
Фестиваль с участием оперной певицы Вероники Джиоевой закроет театральный сезон в Новосибирском театре оперы и балета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Народная артистка Северной и Южной Осетии исполнит ведущие партии в оперных спектаклях фестиваля, который пройдёт с 8 июня по 13 июля.

Сезон в Новосибирске завершится фестивалем с участием Вероники Джиоевой

Джиоева исполнит партии Мими в «Богеме» Джакомо Пуччини, Аиды в одноимённой опере Джузеппе Верди, Микаэлы в «Кармен» Жоржа Бизе, а также дебютирует в главной партии «Турандот» Пуччини и в партии Амелии в опере Верди «Бал-маскарад».

Завершится фестиваль гала-концертом с участием Василия Ладюка, Юлии Маточкиной, Лианы Сасс и солистов оперной труппы НОВАТ. Постановкой концерта займётся Вячеслав Стародубцев, за дирижёрский пульт встанет Дмитрий Корчак.

Вероника Джиоева: «Я очень люблю своих новосибирских поклонников, получаю много писем, где они пишут, что очень ждут моих выступлений».

Верноика Джиоева впервые вышла на сцену Новосибирского театра оперы и балета в 2006 году, с 2012 года она приглашённая солистка Большого театра.
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Сезон в Новосибирске завершится фестивалем с участием Вероники Джиоевой фотографии
Сезон в Новосибирске завершится фестивалем с участием Вероники Джиоевой фотографии
Сезон в Новосибирске завершится фестивалем с участием Вероники Джиоевой фотографии
Сезон в Новосибирске завершится фестивалем с участием Вероники Джиоевой фотографии
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