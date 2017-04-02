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Никита Кукушкин встретится со зрителями

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Новости театра >>
2 апреля 2017
21 апреля в рамках цикла открытых мастер-классов и дискуссий в Московских школах искусств «Диалоги» состоится встреча с актёром «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным, посетить которую сможет каждый желающий.

Никита Кукушкин встретится со зрителями

Никита Кукушкин расскажет о том, кто его поддерживал и вдохновлял в начале творческого пути, как помогло ему обучение в «Класс-центре», с какими реальными трудностями в профессии ему пришлось столкнуться, что для него успех, в каких проектах он сейчас задействован и какие роли мечтает сыграть. Мероприятие пройдёт в Школе с дополнительным образованием «Класс-центр» (ул. Большая Академическая, д. 11а), начало — в 19:00. Регистрация на встречу открылась 31 марта на TimePad.

Встреча продолжит цикл открытых мастер-классов и дискуссий с артистами в Московских школах искусств. В «Диалогах» также примут участие известные музыканты и актёры: композитор Антон Батагов, автор опер «Гвидон» и «Титий Безупречный» Александр Маноцков, прима-балерина Мария Александрова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов и фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов. Каждая дискуссия — это максимально правдивые истории из жизни артиста, попытка рассказать о том, с чего начинался творческий путь, кто помогал и вдохновлял, как проходил поиск себя и какие преграды пришлось преодолеть, прежде чем получить признание. Кроме того, приглашённые гости поразмышляют на тему творческого образования, воспитания юных талантов и ответят на вопросы учащихся школ искусств, педагогов и горожан.

Вход свободный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено. С подробным расписанием и местом проведения мастер-классов и открытых дискуссий можно ознакомиться здесь.
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Никита Кукушкин встретится со зрителями фотографии
Никита Кукушкин встретится со зрителями фотографии
Никита Кукушкин встретится со зрителями фотографии
Никита Кукушкин встретится со зрителями фотографии
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