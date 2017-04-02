Никита Кукушкин встретится со зрителями

21 апреля
в рамках цикла открытых мастер-классов и дискуссий в Московских школах искусств «Диалоги»
состоится встреча с актёром «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным
, посетить которую сможет каждый желающий.
Никита Кукушкин
расскажет о том, кто его поддерживал и вдохновлял в начале творческого пути, как помогло ему обучение в «Класс-центре»
, с какими реальными трудностями в профессии ему пришлось столкнуться, что для него успех, в каких проектах он сейчас задействован и какие роли мечтает сыграть. Мероприятие пройдёт в Школе с дополнительным образованием «Класс-центр»
(ул. Большая Академическая, д. 11а), начало — в 19:00
. Регистрация на встречу открылась 31 марта
на TimePad
.
Встреча продолжит цикл открытых мастер-классов и дискуссий с артистами в Московских школах искусств. В «Диалогах»
также примут участие известные музыканты и актёры: композитор Антон Батагов
, автор опер «Гвидон»
и «Титий Безупречный» Александр Маноцков
, прима-балерина Мария Александрова
, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
, руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов
и фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов
. Каждая дискуссия — это максимально правдивые истории из жизни артиста, попытка рассказать о том, с чего начинался творческий путь, кто помогал и вдохновлял, как проходил поиск себя и какие преграды пришлось преодолеть, прежде чем получить признание. Кроме того, приглашённые гости поразмышляют на тему творческого образования, воспитания юных талантов и ответят на вопросы учащихся школ искусств, педагогов и горожан.
Вход свободный по предварительной регистрации
. Количество мест ограничено. С подробным расписанием и местом проведения мастер-классов и открытых дискуссий можно ознакомиться здесь
.
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