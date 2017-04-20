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Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета»

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Новости театра >>
20 апреля 2017
19 апреля в Академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония награждения театральной премии «Золотая маска». Лучшим спектаклем большой формы в этом году был признан «Русский роман», поставленный Миндаугасом Карбаускисом на сцене Театра им. Вл. Маяковского. Мариус Ивашкявичус получил за эту постановку приз в категории «Лучшая работа драматурга», а исполнительница роли Софьи Толстой Евгения Симонова стала лучшей актрисой в конкурсе спектаклей драматического театра, обойдя в этой номинации звезду сериала «Анна Каренина» Елизавету Боярскую, претендовавшую на приз за роль Офелии в «Гамлете».

Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета»


Постановка Льва Додина всё же не осталась без «Золотой маски»: приз за лучшую мужскую роль в драме получил Данила Козловский, представший в образе датского принца на сцене петербургского Малого драматического театра. Главной театральной премии за лучшую режиссёрскую работу был удостоен Андрей Могучий за постановку пьесы Островского «Гроза» в БДТ имени Товстоногова.

Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета»

В конкурсе оперы приз за лучший спектакль получила «Роделинда», поставленная на сцене Большого театра. Её постановщик Ричард Джонс был удостоен «Золотой маски» за лучшую работу режиссёра. Красноярский ТЮЗ выиграл в номинации «Лучший спектакль оперетты/мюзикла» с постановкой «Биндюжник и король», за него же Роман Феодори был удостоен приза за лучшую режиссуру в этом конкурсе.

Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета»

Премию за лучший балет получил спектакль «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета, а «Золотую маску» за лучший современный танец – «Все пути ведут на север» театра «Балет Москва». Исполнитель партии Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Игорь Булыцын выиграл в номинации «Лучшая мужская роль», в аналогичной женской номинации одержала победу прима Мариинского театра Виктория Терёшкина («Скрипичный концерт № 2»).

Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета»

Лучшей кукольной постановкой стало «Колино сочиненье» продюсерского центра «КонтАрт» и театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга. Приз за лучший экспериментальный спектакль получила «Снегурочка» новосибирского театра «Старый дом».

Премию «Золотая маска» за лучшую работу композитора в музыкальном театре получил Эдуард Артемьев («Преступление и наказание», Московский театр мюзикла).
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Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета» фотографии
Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета» фотографии
Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета» фотографии
Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета» фотографии
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