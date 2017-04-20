Данила Козловский получил «Золотую маску» за «Гамлета»

19 апреля
в Академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
прошла церемония награждения театральной премии «Золотая маска». Лучшим спектаклем большой формы в этом году был признан «Русский роман», поставленный Миндаугасом Карбаускисом
на сцене Театра им. Вл. Маяковского. Мариус Ивашкявичус
получил за эту постановку приз в категории «Лучшая работа драматурга», а исполнительница роли Софьи Толстой Евгения Симонова
стала лучшей актрисой в конкурсе спектаклей драматического театра, обойдя в этой номинации звезду сериала «Анна Каренина» Елизавету Боярскую
, претендовавшую на приз за роль Офелии в «Гамлете».
Постановка Льва Додина
всё же не осталась без «Золотой маски»: приз за лучшую мужскую роль в драме получил Данила Козловский
, представший в образе датского принца на сцене петербургского Малого драматического театра
. Главной театральной премии за лучшую режиссёрскую работу был удостоен Андрей Могучий
за постановку пьесы Островского «Гроза» в БДТ имени Товстоногова
.
В конкурсе оперы приз за лучший спектакль получила «Роделинда», поставленная на сцене Большого театра
. Её постановщик Ричард Джонс
был удостоен «Золотой маски» за лучшую работу режиссёра. Красноярский ТЮЗ
выиграл в номинации «Лучший спектакль оперетты/мюзикла» с постановкой «Биндюжник и король», за него же Роман Феодори
был удостоен приза за лучшую режиссуру в этом конкурсе.
Премию за лучший балет получил спектакль «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета
, а «Золотую маску» за лучший современный танец – «Все пути ведут на север» театра «Балет Москва»
. Исполнитель партии Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Игорь Булыцын
выиграл в номинации «Лучшая мужская роль», в аналогичной женской номинации одержала победу прима Мариинского театра Виктория Терёшкина
(«Скрипичный концерт № 2»).
Лучшей кукольной постановкой стало «Колино сочиненье» продюсерского центра «КонтАрт» и театра «Кукольный формат»
из Санкт-Петербурга. Приз за лучший экспериментальный спектакль получила «Снегурочка» новосибирского театра «Старый дом»
.
Премию «Золотая маска» за лучшую работу композитора в музыкальном театре получил Эдуард Артемьев
(«Преступление и наказание», Московский театр мюзикла
).
обсуждение >>