В «Театре Луны» сезон закроется «Ордалиями»

7 июня 2017 года
в московском «Театре Луны»
под руководством народного артиста России Сергея Проханова
состоится премьера спектакля по пьесе Александра Звягинцева
«Ордалии» в постановке Дмитрия Бикбаева
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«Ордалии» - гротескный и динамичный театральный перформанс. Это истории из жизни молодого романтика и страстного борца за справедливость Герарда Гонсо. В них герой сталкивается с нравами провинциального городка, где царят свои порядки, скандалы, любовные интриги, бесконечное соперничество за «место под солнцем». Ему придется пройти через огонь и воду, чтобы понять истину.
Актёр и режиссёр «Театра Луны» Дмитрий Бикбаев: «В новой работе затронуты темы нашего национального самосознания, особенного отношения к действительности и восприятия друг друга. Действие пьесы происходит в 90-е и 2000-е годы, в переломный момент жизни нашего общества, когда оно проходило через тяжелые испытания, через метафорические «Ордалии», через «Божий суд». Название спектакля заставляет нас задуматься над обозначенными в пьесе темами, искать ответы на сложные житейские вопросы во времена перемен, когда преобладают немыслимые крайности».
В постановке Дмитрия Бикбаева участвуют актёры Мирослава Карпович
, Артур Сопельник
, Ирина Линдт
, Олег Марусев
, Дмитрий Воронин
и другие. Сценограф и художник по костюмам - Евгения Шутина
, художник по свету - Тарас Михалевский
, хореограф - Сергей Захарин
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