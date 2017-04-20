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В «Театре Луны» сезон закроется «Ордалиями»

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Новости театра >>
20 апреля 2017
7 июня 2017 года в московском «Театре Луны» под руководством народного артиста России Сергея Проханова состоится премьера спектакля по пьесе Александра Звягинцева «Ордалии» в постановке Дмитрия Бикбаева.

В «Театре Луны» сезон закроется «Ордалиями»

«Ордалии» - гротескный и динамичный театральный перформанс. Это истории из жизни молодого романтика и страстного борца за справедливость Герарда Гонсо. В них герой сталкивается с нравами провинциального городка, где царят свои порядки, скандалы, любовные интриги, бесконечное соперничество за «место под солнцем». Ему придется пройти через огонь и воду, чтобы понять истину.

Актёр и режиссёр «Театра Луны» Дмитрий Бикбаев: «В новой работе затронуты темы нашего национального самосознания, особенного отношения к действительности и восприятия друг друга. Действие пьесы происходит в 90-е и 2000-е годы, в переломный момент жизни нашего общества, когда оно проходило через тяжелые испытания, через метафорические «Ордалии», через «Божий суд». Название спектакля заставляет нас задуматься над обозначенными в пьесе темами, искать ответы на сложные житейские вопросы во времена перемен, когда преобладают немыслимые крайности».

В постановке Дмитрия Бикбаева участвуют актёры Мирослава Карпович, Артур Сопельник, Ирина Линдт, Олег Марусев, Дмитрий Воронин и другие. Сценограф и художник по костюмам - Евгения Шутина, художник по свету - Тарас Михалевский, хореограф - Сергей Захарин.
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В «Театре Луны» сезон закроется «Ордалиями» фотографии
В «Театре Луны» сезон закроется «Ордалиями» фотографии
В «Театре Луны» сезон закроется «Ордалиями» фотографии
В «Театре Луны» сезон закроется «Ордалиями» фотографии
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