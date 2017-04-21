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В ШДИ покажут спектакль в формате «бродилки»

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Новости театра >>
21 апреля 2017
7 мая в 19.00 в «Школе драматического искусства» при поддержке Посольства Королевства Норвегия в России состоятся «Норвежские читки» Александра Огарёва.

В ШДИ покажут спектакль в формате «бродилки»

Данный проект станет премьерой четырёх коротких пьес знаменитого норвежского драматурга Юна Фоссе «Жить тайно», «Телемах», «Вон там» и «Свобода». Специально для этой постановки пьесы были впервые переведены на русский язык Еленой Рачинской.

Необычность проекта заключается в том, что он пройдёт в формате «бродилки» – действие будет происходить практически во всех залах театра: «Глобусе», «Грот-зале», «Тау-зале», а также в фойе и переходах, соединяющих залы театра.

Александр Огарёв: «Драматург, поэт, автор романов и детских книг, враг реализма и знаков препинания норвежец Юн Фоссе включён британским агентством Synectics в сотню ныне живущих гениев. Его сравнивают с Ибсеном, Беккетом, Кафкой, а его пьесы ставятся по всему миру.
Фоссе вторит знаменитой ибсеновской строке: «Вопрос, а не ответ моё призвание». Его творчество – образец «чистого искусства», наслаждение для гурманов стиля. В нём не найдешь социальных и дидактических мотивов. Минимализм и простота его пьес соседствуют с бездонной глубиной и безбрежностью трактовок. Как всякая настоящая Поэзия, его драматургия вырывается из рамок однозначной концепции. Одинаково верными кажутся противоположные утверждения».
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В ШДИ покажут спектакль в формате «бродилки» фотографии
В ШДИ покажут спектакль в формате «бродилки» фотографии
В ШДИ покажут спектакль в формате «бродилки» фотографии
В ШДИ покажут спектакль в формате «бродилки» фотографии
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