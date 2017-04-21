Большой театр смогут посетить слабовидящие и слепые

В Государственном академическом Большом театре
завершены мероприятия по созданию доступной среды для слабовидящими и слепых.
«Мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата реализованы в 11 театрах; мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха в полном объёме осуществлены в двух театрах; мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения завершены в одном театре (Государственном академическом Большом театре России)», -
сообщается в материалах правительства, подготовленных к ежегодному отчету в Госдуме.
Кроме того, условия доступности для всех категорий людей с инвалидностью полностью обеспечены в Российской государственной специализированной академии искусств
и Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова
.
Ранее сообщалось, что Большой театр
организовал специальную программу «Большой — молодым»
, в рамках которой молодые люди (от 16 до 25 лет) могут приобрести билеты на спектакли по специальным ценам (600 рублей и 100 рублей за неудобное место).
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