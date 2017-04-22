Концерт-биография Соловьева-Седого

25 апреля в Московском театре мюзикла пройдет вечер-концерт, посвященный 110-летию одного из самых известных и знаменитых советских композиторов — Василия Павловича Соловьева-Седого
.
Его называли Маршал песни. Прижизненные тиражи пластинок с его песнями — а их у композитора более 700 — достигали 2,5 млн. экземпляров. Его песни пели Марк Бернес
и Эдита Пьеха
, Леонид Утесов
и Клавдия Шульженко
, Луи Армстронг
и Карел Готт
. Знаменитые «Подмосковные вечера» исполнил на заключительном концерте победитель Первого конкурса им. П. И. Чайковского Ван Клиберн
. Песни Соловьева-Седого звучали на фронте и в мирное время, на Всемирном фестивале молодежи и студентов и на домашних праздниках. Это песни, в которых отразилась история страны.
25 апреля в Московском театре мюзикла знаменитые песни композитора прозвучат в исполнении известных артистов театра и эстрады – Николая Чиндяйкина
, Алексея Колгана
, Павла Любимцева
, Максима Заусалина
, Оксаны Костецкой
, Екатерины Гусевой
и других. А знаменитые «Подмосковные вечера» исполнит известный государственный деятель и политик Сергей Степашин
.
Михаил Ефимович Швыдкой
: «Песни Соловьева-Седого – это не только история страны, это – история каждого из нас. Именно поэтому их исполняли не только на торжественных собраниях, но задушевно пели и за домашним столом. А это – высшая степень признания композитора».
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