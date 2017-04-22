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Концерт-биография Соловьева-Седого

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Новости театра >>
22 апреля 2017
25 апреля в Московском театре мюзикла пройдет вечер-концерт, посвященный 110-летию одного из самых известных и знаменитых советских композиторов — Василия Павловича Соловьева-Седого.

Концерт-биография Соловьева-Седого

Его называли Маршал песни. Прижизненные тиражи пластинок с его песнями — а их у композитора более 700 — достигали 2,5 млн. экземпляров. Его песни пели Марк Бернес и Эдита Пьеха, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, Луи Армстронг и Карел Готт. Знаменитые «Подмосковные вечера» исполнил на заключительном концерте победитель Первого конкурса им. П. И. Чайковского Ван Клиберн. Песни Соловьева-Седого звучали на фронте и в мирное время, на Всемирном фестивале молодежи и студентов и на домашних праздниках. Это песни, в которых отразилась история страны.

25 апреля в Московском театре мюзикла знаменитые песни композитора прозвучат в исполнении известных артистов театра и эстрады – Николая Чиндяйкина, Алексея Колгана, Павла Любимцева, Максима Заусалина, Оксаны Костецкой, Екатерины Гусевой и других. А знаменитые «Подмосковные вечера» исполнит известный государственный деятель и политик Сергей Степашин.

Михаил Ефимович Швыдкой: «Песни Соловьева-Седого – это не только история страны, это – история каждого из нас. Именно поэтому их исполняли не только на торжественных собраниях, но задушевно пели и за домашним столом. А это – высшая степень признания композитора».
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