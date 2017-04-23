Капитан Америка дебютирует на Бродвее

В следующем году на бродвейской сцене состоится дебют популярного голливудского актёра Криса Эванса
.
Эвансу
доверили главную роль в пьесе «Герой лобби»
, написанной Кеннетом Лонерганом
, получившим «Оскар» за «Манчестер у моря»
. За постановку отвечает Трип Кульман
.
Актёр сыграет полицейского, объединяющего силы с сотрудником службы безопасности (Майкл Сера
), чтобы расследовать убийство.
Премьера спектакля запланирована на 2018 год в недавно отреставрированном Театре имени Хелен Хейз
.
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