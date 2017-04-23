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Капитан Америка дебютирует на Бродвее

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Новости театра >>
23 апреля 2017
В следующем году на бродвейской сцене состоится дебют популярного голливудского актёра Криса Эванса.

Крис Эванс

Эвансу доверили главную роль в пьесе «Герой лобби», написанной Кеннетом Лонерганом, получившим «Оскар» за «Манчестер у моря». За постановку отвечает Трип Кульман.

Актёр сыграет полицейского, объединяющего силы с сотрудником службы безопасности (Майкл Сера), чтобы расследовать убийство.

Премьера спектакля запланирована на 2018 год в недавно отреставрированном Театре имени Хелен Хейз.
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