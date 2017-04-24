В Большом театре наступит «Траурная ночь»

Государственный академический Большой театр
принимает на Новой сцене Оперный Экс-ан-Прованский фестиваль. 25 и 26 апреля
режиссёр Кэти Митчелл
представит сценическое прочтение кантаты Иоганна Себастьяна Баха «Траурная ночь». На сцену выйдут пять исполнителей, ассоциирующиеся с членами одной семьи. Два брата, две сестры и их умирающий отец воплотят различные эмоции: терзания и трепет, мучительные сомнения, покорность, умиротворение и приятие.
Постановщики задумали «Траурную ночь» как современную духовную драму о жизненном пути и неизбежности смерти. Спектакль завершается последним законченным сочинением Баха «Перед твоим Престолом являюсь я». Премьера постановки Митчелл состоялась в июле 2014 года.
Международный оперный Экс-ан-Прованский фестиваль проходит ежегодно с 1948 года. Театральные представления даются под открытым небом, на территории бывшего епископского дворца и в кафедральном соборе Saint-Sauveur. С 2007 года в качестве площадок фестиваля используются также Большой театр Прованса и концертный зал местной консерватории. Аудитория смотра непрерывно растёт, так в 2016 году она достигла 75 тысяч человек.
Как отмечают в пресс-службе Большого театра, ГАБТ привезёт летом во Францию две оперы Чайковского: «Онегина» и «Иоланту».
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