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В Большом театре наступит «Траурная ночь»

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24 апреля 2017
Государственный академический Большой театр принимает на Новой сцене Оперный Экс-ан-Прованский фестиваль. 25 и 26 апреля режиссёр Кэти Митчелл представит сценическое прочтение кантаты Иоганна Себастьяна Баха «Траурная ночь». На сцену выйдут пять исполнителей, ассоциирующиеся с членами одной семьи. Два брата, две сестры и их умирающий отец воплотят различные эмоции: терзания и трепет, мучительные сомнения, покорность, умиротворение и приятие.

В Большом театре наступит «Траурная ночь»

Постановщики задумали «Траурную ночь» как современную духовную драму о жизненном пути и неизбежности смерти. Спектакль завершается последним законченным сочинением Баха «Перед твоим Престолом являюсь я». Премьера постановки Митчелл состоялась в июле 2014 года.

Международный оперный Экс-ан-Прованский фестиваль проходит ежегодно с 1948 года. Театральные представления даются под открытым небом, на территории бывшего епископского дворца и в кафедральном соборе Saint-Sauveur. С 2007 года в качестве площадок фестиваля используются также Большой театр Прованса и концертный зал местной консерватории. Аудитория смотра непрерывно растёт, так в 2016 году она достигла 75 тысяч человек.

Как отмечают в пресс-службе Большого театра, ГАБТ привезёт летом во Францию две оперы Чайковского: «Онегина» и «Иоланту».
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В Большом театре наступит «Траурная ночь» фотографии
В Большом театре наступит «Траурная ночь» фотографии
В Большом театре наступит «Траурная ночь» фотографии
В Большом театре наступит «Траурная ночь» фотографии
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