Инна Чурикова станет английской королевой

25 апреля Инна Чурикова
дебютирует на сцене Театра Наций
в спектакле Глеба Панфилова «Аудиенция»
, основанном на одноимённой пьесе британского драматурга Питера Моргана
, автора знаменитого фильма «Королева»
. Актрисе предстоит воплотить образ королевы Великобритании Елизаветы II
.
Питер Морган
— большой знаток традиций британского королевского дома. Пьесу «Аудиенция», посвящённую традиционным встречам Елизаветы II со своими премьер-министрами, драматург написал в 2015 году. Позднее, специально для российской постановки, он создал новую версию, сделав акцент на события, связанные с Россией.
Глеб Панфилов: «Я взялся за этот проект, прежде всего потому, что пьеса Моргана — это очень качественная драматургия, сродни чеховской. В ней идёт речь о первой леди большого государства, королеве Великобритании Елизавете II, о женщине, которая жертвует всем личным ради служения своему народу. Это драма шекспировского масштаба. Это интересно исследовать. Это, безусловно, английская пьеса, оригинальная, но в ней появились некоторые российские мотивы. Причём не только с согласия автора, а с его участием, что принципиально важно. У нас появился разговор о Сталине с Черчиллем, разговор Юрия Гагарина с одним из премьер-министров, беседа королевы с Маргарет Тэтчер, где, в том числе, идёт разговор о Михаиле Горбачёве. В планах включить в спектакль Терезу Мэй. У нас всё готово — актриса, костюм, но решили подождать до выборов».
Инна Чурикова: «"Аудиенция" — это восхитительная пьеса, и чем дольше я работаю с ней, тем больше для меня открывается совершенно удивительный человек Елизавета II. Её жизнь принадлежит Великобритании. Смысл её жизни - это судьба людей и именно это вверено ей Богом. Она на службе у Всевышнего и народа Великобритании и день и ночь.
Елизавета II — демократична, умна, справедлива, любознательна, она обладает таким поразительным качеством, как способность удивляться, радоваться.
Сейчас я только открываю для себя эту женщину, это только начало познания. Вчера я впервые вышла на сцену в роли королевы Великобритании. Для меня это волнительно и очень ответственно».
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