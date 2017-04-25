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Инна Чурикова станет английской королевой

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Новости театра >>
25 апреля 2017
25 апреля Инна Чурикова дебютирует на сцене Театра Наций в спектакле Глеба Панфилова «Аудиенция», основанном на одноимённой пьесе британского драматурга Питера Моргана, автора знаменитого фильма «Королева». Актрисе предстоит воплотить образ королевы Великобритании Елизаветы II.

Инна Чурикова станет английской королевой

Питер Морган — большой знаток традиций британского королевского дома. Пьесу «Аудиенция», посвящённую традиционным встречам Елизаветы II со своими премьер-министрами, драматург написал в 2015 году. Позднее, специально для российской постановки, он создал новую версию, сделав акцент на события, связанные с Россией.

Глеб Панфилов: «Я взялся за этот проект, прежде всего потому, что пьеса Моргана — это очень качественная драматургия, сродни чеховской. В ней идёт речь о первой леди большого государства, королеве Великобритании Елизавете II, о женщине, которая жертвует всем личным ради служения своему народу. Это драма шекспировского масштаба. Это интересно исследовать. Это, безусловно, английская пьеса, оригинальная, но в ней появились некоторые российские мотивы. Причём не только с согласия автора, а с его участием, что принципиально важно. У нас появился разговор о Сталине с Черчиллем, разговор Юрия Гагарина с одним из премьер-министров, беседа королевы с Маргарет Тэтчер, где, в том числе, идёт разговор о Михаиле Горбачёве. В планах включить в спектакль Терезу Мэй. У нас всё готово — актриса, костюм, но решили подождать до выборов».

Инна Чурикова: «"Аудиенция" — это восхитительная пьеса, и чем дольше я работаю с ней, тем больше для меня открывается совершенно удивительный человек Елизавета II. Её жизнь принадлежит Великобритании. Смысл её жизни - это судьба людей и именно это вверено ей Богом. Она на службе у Всевышнего и народа Великобритании и день и ночь.
Елизавета II — демократична, умна, справедлива, любознательна, она обладает таким поразительным качеством, как способность удивляться, радоваться.
Сейчас я только открываю для себя эту женщину, это только начало познания. Вчера я впервые вышла на сцену в роли королевы Великобритании. Для меня это волнительно и очень ответственно».
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№ 1
Ольга50   25.04.2017 - 06:53
Какая роскошная актриса! читать далее>>
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