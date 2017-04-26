Юным зрителям откроется «Сказочный мир» театра

С 26 по 29 мая
в Москве пройдёт фестиваль-форум социокультурной просветительской программы «Сказочный мир»
, организованный Камерным музыкальным театром «Эль Арт»
при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и лично его Председателя Александра Калягина
.
Главным его событием станет проведение Шестого Всероссийского Московского фестиваля спектаклей малых форм для детей «Сказочный мир»
. В течение 3 дней в Московском театре кукол на Спартаковской
зрители смогут увидеть постановки самых разнообразных спектаклей для детей. В текущем году от театров-участников поступило более 50
заявок. На первом этапе они проходят конкурсный отбор – из присланных заявок Экспертный совет фестиваля выберет самые лучшие спектакли, которые впоследствии примут участие в показах и дальнейшей работе программы. 26
и 27 мая
пройдут показы спектаклей-конкурсантов, а 28 мая
состоится «Парад лауреатов»
– свои лучшие постановки представят победители фестиваля предыдущих лет.
Фестиваль, проходящий раз в два года, является центральным событием социокультурной просветительской программы «Сказочный мир», обеспечивающей возможность доступа к театральному искусству детям России. Именно на фестивале компетентным жюри, формируемым при поддержке Союза театральных деятелей РФ, отбираются лучшие спектакли для юных зрителей. В дальнейшем в рамках программы они демонстрируются на благотворительной основе в регионах тем детям, которые в силу материальных и физических ограничений, не имеют возможности посещать театр. Для многих ребят это первая встреча с удивительным миром искусства. Постановки проходят в детских домах, интернатах, реабилитационных и социальных центрах, в больницах, библиотеках, школах, где на основе методики программы в дальнейшем создаются и работают литературно-театральные клубы – сейчас они успешно действуют уже в 25 регионах России.
Социокультурной программе «Сказочный мир» в 2017 году исполняется 10
лет, большой срок для социального проекта, который смело можно признать успешным и состоявшимся. За это время состоялось 5
фестивалей, в которых приняли участие более 80
российских театров. Лауреатами стали более 50
театров, и с их участием было проведено более 100
благотворительных показов, разработаны специальные методики, организовано 50
мастер-классов для родителей, педагогов, воспитателей. В настоящее время организаторы ведут работу над созданием Всероссийского ресурсного центра, направленного на информационно-методическую работу с НКО, театрами, социальными учреждениями.
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