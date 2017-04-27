Александр Калягин сыграет зрелого Хлестакова

Народный артист России Александр Калягин
сыграет Хлестакова в спектакле по «Ревизору» Николая Гоголя. Премьера состоится 25 мая
в московском театре «Et Cetera»
, руководителем которого является актёр. В этот день Калягину исполнится 75 лет. Иван Хлестаков по описанию Гоголя «тоненький, худенький, лет двадцати трёх».
На роль «постаревшего на службе» Городничего в спектакле назначен 47-летний Владимир Скворцов
, годящийся Калягину-Хлестакову в сыновья. Его дочь Марью Антоновну, за которой, если кто забыл, не без взаимности волочится Хлестаков, сыграет 25-летняя Кристина Гагуа
.
Калягин уже не раз принимал участие в такого рода театральных экспериментах. Например, по предложению болгарского режиссёра Александра Морфова
актёр сыграл Дон Кихота, а не Санчо Пансо, которого ему часто предлагали.
Постановкой займётся грузинский режиссёр Роберт Стуруа
. Предпремьерные показы пройдут 15
и 16 мая
.
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