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Марк Розовский отмечает юбилей

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Новости театра >>
3 апреля 2017
Театральный режиссёр Марк Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском в семье инженеров-строителей. Когда Марку не было и года, его отца арестовали и осудили за «контрреволюционную деятельность», в общей сложности он провёл в лагерях 18 лет. В том же году бабушка по матери забрала Марка в Москву.

Марк Розовский отмечает юбилей

В 1955 году после окончания школы Розовский поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 1960 году. С 1958 года он руководил студенческим театром МГУ «Наш дом». В 1964 году Марк Григорьевич окончил Высшие сценарные курсы, тогда же состоялась премьера его постановки «Целый вечер, как проклятые». Это был первый опыт молодого режиссёра в стиле театра абсурда, спектакль отметили премией на I Всесоюзном фестивале студенческих театров эстрадных миниатюр в Москве, а также наградой «Золотая маска» на фестивале в Варшаве.

В 1969 году «Наш дом» закрывают по соображениям цензуры. В 1970 году Марк Розовский создал театр при Государственном литературном музее. На протяжении 70-х годов он занимался постановкой спектаклей в Государственном театре кукол имени С.В. Образцова, МХАТе и Театре им. Маяковского в Москве, Академическом театре имени Пушкина, Театре имени Ленсовета, Большом драматическом театре, Театре оперы и балета имени Кирова в Ленинграде, а также в Рижском Театре русской драмы и Театре Польском во Вроцлаве.

В 1983 году Марк Розовский организовывает театр «У Никитских ворот» и становится его художественным руководителем. Первые спектакли театра были поставлены по пьесам и прозе Максима Горького, Михаила Зощенко, Исаака Бабеля, Николая Карамзина и самого Розовского. Репертуар театра богат разнообразными жанрами: на сцене представлены и музыкальные спектакли, и комедии, и драмы, и философские притчи.

Марк Розовский поставил более двадцати спектаклей только на сцене театра «У Никитских ворот». Среди них «Дядя Ваня» и «Вишнёвый сад» Чехова, «Метель» Сорокина, а также пьесы, написанные самим режиссёром «ОХ!», «Песни нашего двора», «Песни нашей коммуналки» и другие.

Сегодня в театре «У Никитских ворот» состоится премьера автобиографической постановки Марка Розовского «Папа, мама, я и Сталин». Это пронзительная история, рассказанная автором подробно и откровенно, частная история любви и разрыва, происходящая на фоне страшных событий времён большого террора.
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