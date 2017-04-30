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В Москве появится свой «Коляда-Театр»

30 апреля
2017 год

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30 апреля 2017
Новый театр известного уральского режиссёра и драматурга Николая Коляды под названием «"Коляда-Театр" в Москве» откроется в столице этой осенью.

Николай Коляда

Николай Коляда: «Мы хотели в марте открыться, но быстро не получается. Я думаю, что в начале театрального сезона - сентябрь-октябрь, мы откроемся, будет у нас какая-никакая площадка...
Арендовать очень дорого в Москве, я обратился в Министерство культуры РФ, обещали помочь».

Впервые об идее театральной площадки в Москве Коляда сообщил в начале этого года на своей странице в Facebook после успешно проведённых московских гастролей. На прослушивания, проведённые режиссёром также в столице, пришло более 200 человек. Арт-директором будущего театра станет актёр Олег Билик.

Николай Коляда: «Актёры, которых мы набрали - 38 человек, они теперь мне постоянно пишут, беспокоятся, все хотят работать. Это будет театр, в котором будут только спектакли по пьесам уральских драматургов. Пьес огромное количество, одну хочет поставить и сыграть сам Олег Билик. Все ведущие актёры московских театров готовы участвовать, недавно Валентина Илларионовна Талызина интересовалась, когда мы уже начнём работу».
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