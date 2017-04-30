В Москве появится свой «Коляда-Театр»

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Народный артист выйдет на сцену в свой 75-й день рождения.

26 апреля

Юным зрителям откроется «Сказочный мир» театра

С 26 по 29 мая пройдёт Шестой Всероссийский Московский фестиваль спектаклей малых форм для детей.