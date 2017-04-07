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Ксения Раппопорт выпьет яду

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Новости театра >>
7 апреля 2017
На новой сцене театра «Мастерская Петра Фоменко» в рамках фестиваля «Золотая Маска» столичной публике 7 апреля представят аншлаговый спектакль «Гамлет» Малого драматического театра - Театра Европы в постановке Льва Додина.

Ксения Раппопорт выпьет яду

Спектакль воплощает сочинения для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Уильяму Шекспиру, Борису Пастернаку и Рафаэлю Холиншеду. Главные роли в постановке исполняют Данила Козловский (Гамлет), Елизавета Боярская (Офелия), Игорь Черневич (Клавдий) и Ксения Раппопорт (Гертруда).

В пресс-службе театра отметили, что все билеты, в том числе и самые дорогие по 20 тыс. рублей, уже проданы, сообщает «Интерфакс».

Лев Додин: «Всякий человек, занимающийся театром, думает о «Гамлете». У меня всегда что-то внутренне сопротивлялось, потому что понимал, что это великое произведение и, главное, великая поэзия. Но постепенно складывался круг размышлений, разбираясь в пьесе, пытаясь разобраться в явлениях Гамлета, гамлетизма, в том, как мы к нему относимся, - это всё перестало быть просто пьесой. Это стало мифологемой».

Спектакль номинирован в пяти категориях фестиваля «Золотая Маска»: Лучшая мужская роль второго плана в драматическом спектакле (Сергей Курышев, Горацио), Лучшая драма/спектакль большой формы, Лучшая работа режиссёра в драматическим спектакле (Лев Додин), а также Лучшая мужская и женская роли в драматическом спектакле (Данила Козловский и Ксения Раппопорт соответственно).
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театры
"Мастерская Петра Фоменко"МДТ

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Ксения Раппопорт выпьет яду фотографии
Ксения Раппопорт выпьет яду фотографии
Ксения Раппопорт выпьет яду фотографии
Ксения Раппопорт выпьет яду фотографии
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