Ксения Раппопорт выпьет яду

На новой сцене театра «Мастерская Петра Фоменко»
в рамках фестиваля «Золотая Маска» столичной публике 7 апреля
представят аншлаговый спектакль «Гамлет» Малого драматического театра - Театра Европы
в постановке Льва Додина
.
Спектакль воплощает сочинения для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Уильяму Шекспиру, Борису Пастернаку и Рафаэлю Холиншеду. Главные роли в постановке исполняют Данила Козловский
(Гамлет), Елизавета Боярская
(Офелия), Игорь Черневич
(Клавдий) и Ксения Раппопорт
(Гертруда).
В пресс-службе театра отметили, что все билеты, в том числе и самые дорогие по 20 тыс. рублей
, уже проданы, сообщает «Интерфакс».
Лев Додин: «Всякий человек, занимающийся театром, думает о «Гамлете». У меня всегда что-то внутренне сопротивлялось, потому что понимал, что это великое произведение и, главное, великая поэзия. Но постепенно складывался круг размышлений, разбираясь в пьесе, пытаясь разобраться в явлениях Гамлета, гамлетизма, в том, как мы к нему относимся, - это всё перестало быть просто пьесой. Это стало мифологемой».
Спектакль номинирован в пяти категориях фестиваля «Золотая Маска»: Лучшая мужская роль второго плана в драматическом спектакле (Сергей Курышев
, Горацио), Лучшая драма/спектакль большой формы, Лучшая работа режиссёра в драматическим спектакле (Лев Додин), а также Лучшая мужская и женская роли в драматическом спектакле (Данила Козловский и Ксения Раппопорт соответственно).
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