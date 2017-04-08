Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой

ревью

(Фильмография игровых фильмов без учета фильмов в жанре сказки)

Французы в советском и российском кино

В Тобольске пройдёт фестиваль театров малых городов России

Актёру не понравился сценарий ребута.

Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике»

Новости кино

Минкульт начал приём заявок на субсидии

Ведомство поддержит дебютное, авторское и детское кино, а также телесериалы.