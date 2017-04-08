Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой

Спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского представят в театре имени Маяковского
специально к юбилею народной артистки России Светланы Немоляевой 18 апреля
. Актриса играет в спектакле со своей внучкой – Полиной Лазаревой
.
По словам Немоляевой, которые приводит РИА «Новости», актриса благодарна театру за такое внимание.
Светлана Немоляева: «Рада, что это Островский — один из моих любимых драматургов, ведь я вышла из стен Щепкинского училища при Малом театре, который называют Домом Островского. Да, и один из моих дебютов на сцене театра имени Маяковского был спектакль «Таланты и поклонники» по его пьесе, где я играла главную героиню Негину, а сейчас в новой постановке играю её маму».
Полина Лазарева исполняет роль избалованной красавицы Лидии, помешанной на больших деньгах и роскоши. Её мать, которую играет Немоляева, готова на любые жертвы ради своей любимой дочери.
Спектакль поставил ученик Римаса Туминаса
, режиссёр Анатолий Шульев
. Это его вторая постановка в театре имени Маяковского, где в прошлом сезоне он поставил пьесу Жана-Люка Лагарса «Я была в доме и ждала…».
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