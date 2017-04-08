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Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой

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Новости театра >>
8 апреля 2017
Спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского представят в театре имени Маяковского специально к юбилею народной артистки России Светланы Немоляевой 18 апреля. Актриса играет в спектакле со своей внучкой – Полиной Лазаревой.

Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой

По словам Немоляевой, которые приводит РИА «Новости», актриса благодарна театру за такое внимание.

Светлана Немоляева: «Рада, что это Островский — один из моих любимых драматургов, ведь я вышла из стен Щепкинского училища при Малом театре, который называют Домом Островского. Да, и один из моих дебютов на сцене театра имени Маяковского был спектакль «Таланты и поклонники» по его пьесе, где я играла главную героиню Негину, а сейчас в новой постановке играю её маму».

Полина Лазарева исполняет роль избалованной красавицы Лидии, помешанной на больших деньгах и роскоши. Её мать, которую играет Немоляева, готова на любые жертвы ради своей любимой дочери.

Спектакль поставил ученик Римаса Туминаса, режиссёр Анатолий Шульев. Это его вторая постановка в театре имени Маяковского, где в прошлом сезоне он поставил пьесу Жана-Люка Лагарса «Я была в доме и ждала…».
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Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой фотографии
Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой фотографии
Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой фотографии
Театр имени Маяковского посвятил премьеру юбилею Светланы Немоляевой фотографии
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