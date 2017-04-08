В Тобольске пройдёт фестиваль театров малых городов России

С 25 мая по 1 июня
в городе Тобольске Тюменской области пройдёт XV Фестиваль театров малых городов России.
Фестиваль театров малых городов России – одно из приоритетных направлений деятельности Государственного театра наций
и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Художественный руководитель фестиваля – Евгений Миронов
, народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ.
На фестивале соберутся 15 творческих коллективов, чьё участие отображает всю широту охвата «карты» театральной России: приедут театры из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, республик Удмуртия и Татарстан.
Программа фестиваля состоит из двух частей конкурсной и внеконкурсной. Также для участников Фестиваля сформирована обширная профессионально-образовательная программа: опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации. Во внеконкурсной программе пройдёт показ гостевого спектакля народного артиста России Авангарда Леонтьева «Наше всё…» из цикла вечеров, посвящённых шедеврам русской литературы. В преддверии фестиваля, за день до его открытия 25 мая
на сцене Тобольского драматического театра
будет показан «гостевой спектакль» внеконкурсной программы «Безымянная звезда» Театра п/р О.П.Табакова
с участием молодых актёров Анны Чиповской
и Павла Табакова
. Помимо этого для участников фестиваля будет представлена специальная программа документального кино; состоятся встречи с известными деятелями культуры, читки пьес с участием актёров и режиссёров.
Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакль-победитель, который по традиции будет представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций. Возглавит жюри народный артист России Авангард Леонтьев
.
Евгений Миронов: «Фестиваль театров малых городов России – один из самых важных проектов Государственного театра наций, и я очень рад, что в этом году мы проводим фестиваль в Тобольске, городе с очень богатой историей и насыщенной культурной жизнью. Мы гордимся тем, что наш фестиваль даёт возможность театрам малых городов России выйти на федеральный уровень, а лучшим из них – показать свои постановки в Москве на сцене Театра Наций. Участие в фестивале позволяет коллективам театров малых городов развивать свои профессиональные навыки, делиться с коллегами опытом и творческими идеями и, разумеется, добиваться новых результатов. Не сомневаюсь, что ХV фестиваль театров малых городов России пройдёт с большим успехом, а мы искренне желаем удачи всем театрам-участникам».
За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России. Первым адресом этого театрального форума была Москва. В 2004 году V Фестиваль переместился в город Лысьва, четырежды принимавший фестиваль. В 2011 году местом проведения стал город Балаково, а в 2013 году Фестиваль переместился в Пятигорск, где стал частью другого важного театрального форума «Театры России – Северному Кавказу». Фестиваль 2014 и 2015 годов с успехом прошёл в подмосковных городах Коломна - Зарайск и Дубна. В 2016 году XIV Фестиваль театров малых городов России прошёл в городе Вольск Саратовской области.
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