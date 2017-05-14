Студенты вспомнят шестидесятые

31 мая
в театре МОСТ
состоится премьерный показ «мультижанрового романа»
режиссёра Георгия Долмазяна
под названием «4Любы. Оттепель»
. Спектакль создан по архивным документам, газетам, поэзии, музыке и дневникам современников эпохи 60-х. Первое событие в рамках нового направления театра «МОСТ-ПРОЕКТ»
продолжит тему городского фестиваля «Оттепель: лицом к будущему»
.
Выпускникам учебной студии МОСТа
— студентам различных специальностей — было предложено исследовать документальные свидетельства эпохи шестидесятников и погрузиться в предлагаемые обстоятельства как в альтернативный вариант своей собственной молодости. Как выглядит «Оттепель» без лирической дымки ностальгии — с ноль-позиции тех, кто родился в другой стране? В процессе сценического погружения в бытовой и культурный контекст эпохи молодые артисты создают объемный коллаж времени, где сквозь шум партийных голосов звучит одинокий шёпот простого человека.
Георгий Долмазян
, режиссёр проекта: «Для нас было принципиально важным настроить студийцев на поиск живых людей, их достоверных историй. Массовая культура растиражировала множество устойчивых шаблонов, связанных с тем временем. Мы же хотим уйти от сложившегося мифа и интеллектуальной рефлексии на тему эпохи и заняться живым человеком. Как это — после полувека жесточайших репрессий, войн, запретов, которые так или иначе входят в генетическую память, вдруг оказаться лицом к лицу с открытым миром? Как они переживают эту внезапную свободу? И куда кого этот ветер перемен снесёт?»
Основой композиции станет поэзия шестидесятников. Эпоха заговорит на сцене голосами Фурцевой
и Хрущёва
, Якушевой
и Визбора
, Евтушенко
и Гагарина
. И закружит в «оттепели»
четыре простые девушки Любы.
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