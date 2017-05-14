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Студенты вспомнят шестидесятые

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Новости театра >>
14 мая 2017
31 мая в театре МОСТ состоится премьерный показ «мультижанрового романа» режиссёра Георгия Долмазяна под названием «4Любы. Оттепель». Спектакль создан по архивным документам, газетам, поэзии, музыке и дневникам современников эпохи 60-х. Первое событие в рамках нового направления театра «МОСТ-ПРОЕКТ» продолжит тему городского фестиваля «Оттепель: лицом к будущему».

Студенты вспомнят шестидесятые

Выпускникам учебной студии МОСТа — студентам различных специальностей — было предложено исследовать документальные свидетельства эпохи шестидесятников и погрузиться в предлагаемые обстоятельства как в альтернативный вариант своей собственной молодости. Как выглядит «Оттепель» без лирической дымки ностальгии — с ноль-позиции тех, кто родился в другой стране? В процессе сценического погружения в бытовой и культурный контекст эпохи молодые артисты создают объемный коллаж времени, где сквозь шум партийных голосов звучит одинокий шёпот простого человека.

Георгий Долмазян, режиссёр проекта: «Для нас было принципиально важным настроить студийцев на поиск живых людей, их достоверных историй. Массовая культура растиражировала множество устойчивых шаблонов, связанных с тем временем. Мы же хотим уйти от сложившегося мифа и интеллектуальной рефлексии на тему эпохи и заняться живым человеком. Как это — после полувека жесточайших репрессий, войн, запретов, которые так или иначе входят в генетическую память, вдруг оказаться лицом к лицу с открытым миром? Как они переживают эту внезапную свободу? И куда кого этот ветер перемен снесёт?»

Основой композиции станет поэзия шестидесятников. Эпоха заговорит на сцене голосами Фурцевой и Хрущёва, Якушевой и Визбора, Евтушенко и Гагарина. И закружит в «оттепели» четыре простые девушки Любы.
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Юрий ВизборЮрий ГагаринЕвгений ЕвтушенкоАда Якушева
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