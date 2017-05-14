Студенты вспомнят шестидесятые

ревью

17 мая в 12.00 на Троекуровском кладбище г. Москва состоится открытие памятника Илье Григорьевичу Рутбергу. Памятник создан по проекту скульптора Константина Константинова.

В театре «Певцов-студия» будут служить выпускники их курса в ИСИ.

История кино

Школа и вуз в зеркале советского кино 1920-х – начала 1950-х годов

В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.