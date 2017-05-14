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Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова собираются открыть собственную театр-студию

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Новости театра >>
14 мая 2017
В планах Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой открытие собственного театра «Певцов-студия», в котором будут служить выпускники их курса в Институте современного искусства (ИСИ).

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова собираются открыть собственную театр-студию

Дмитрий Певцов: «Чуть более 4 лет мы с моей женой Ольгой Дроздовой набрали курс в Институте современного искусства (ИСИ), который сейчас выпускается. У жены открылся настоящий режиссёрский талант, она делает вещи непостижимые, я больше нахожусь рядом с ней как продюсер. У нас уже есть в репертуаре 6 спектаклей. Сейчас мы пытаемся сделать из наших выпускников театр, я думаю, это будет театр под скромным названием "Певцов-студия". Наше попадание в ИСИ — это новый виток жизни. Меня спрашивают: "Зачем тебе это нужно?" Наверное, пришло время, когда пора уже делиться».

По словам актёра, его студенты примут участие в «Празднике искусств», посвящённом 25-летию ИСИ, который состоится 13 июня в столичном саду «Эрмитаж».

В финале праздника пройдёт гала-концерт, в котором примут участие Певцов и его студенты, а также Сергей Пенкин, Лора Квинт, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие звёзды отечественной эстрады.
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Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова собираются открыть собственную театр-студию фотографии
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова собираются открыть собственную театр-студию фотографии
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова собираются открыть собственную театр-студию фотографии
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова собираются открыть собственную театр-студию фотографии
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