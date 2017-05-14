Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова собираются открыть собственную театр-студию

В планах Дмитрия Певцова
и Ольги Дроздовой
открытие собственного театра «Певцов-студия»
, в котором будут служить выпускники их курса в Институте современного искусства (ИСИ)
.
Дмитрий Певцов: «Чуть более 4 лет мы с моей женой Ольгой Дроздовой набрали курс в Институте современного искусства (ИСИ), который сейчас выпускается. У жены открылся настоящий режиссёрский талант, она делает вещи непостижимые, я больше нахожусь рядом с ней как продюсер. У нас уже есть в репертуаре 6 спектаклей. Сейчас мы пытаемся сделать из наших выпускников театр, я думаю, это будет театр под скромным названием "Певцов-студия". Наше попадание в ИСИ — это новый виток жизни. Меня спрашивают: "Зачем тебе это нужно?" Наверное, пришло время, когда пора уже делиться».
По словам актёра, его студенты примут участие в «Празднике искусств»
, посвящённом 25-летию ИСИ
, который состоится 13 июня
в столичном саду «Эрмитаж».
В финале праздника пройдёт гала-концерт, в котором примут участие Певцов
и его студенты, а также Сергей Пенкин
, Лора Квинт
, Владимир Пресняков
, Наталья Подольская
и другие звёзды отечественной эстрады.
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