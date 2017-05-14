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В Москве откроется памятник Илье Рутбергу

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Новости театра >>
14 мая 2017
17 мая в 12.00 на Троекуровском кладбище города Москва состоится открытие памятника Илье Григорьевичу Рутбергу. Памятник создан по проекту скульптора Константина Константинова. Его работы приобретены Государственной Третьяковской галереей, Дирекцией выставок и панорам Министерства Культуры СССР и РСФСР, музеями Узбекистана, Молдовы, Украины, частными галереями США, Канады, Италии, Японии, Израиля, Турции, Германии и ряда стран бывшего Союза.

В Москве откроется памятник Илье Рутбергу

Илья Рутберг - актёр и режиссер, признанный мастер пантомимы, театральный педагог, основатель Студенческого театра МГУ - заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения профессор. Родился 17 мая 1932 года в Ленинграде в семье инженера-строителя, участника Гражданской и Великой Отечественной войн Григория Борисовича Рутберга и преподавателя английского языка, переводчицы Мириам Ильиничны Рабинович. В 1966 году окончил режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства (курс Марии Иосифовны Кнебель).

И.Г. Рутберг — основатель и заведующий единственной в мире кафедрой пантомимы и пластической культуры в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Автор первых в СССР монографий и учебника по искусству пантомимы, научных и популярных работ в этой области. Из ролей в кино: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Айболит-66», «Ты — мне, я — тебе», «Безымянная звезда», «Жил-был настройщик», «Свадьба» и другие.

Илья Григорьевич Рутберг ушёл из жизни 30 октября 2014 года.
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В Москве откроется памятник Илье Рутбергу фотографии
В Москве откроется памятник Илье Рутбергу фотографии
В Москве откроется памятник Илье Рутбергу фотографии
В Москве откроется памятник Илье Рутбергу фотографии
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