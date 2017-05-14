В Москве откроется памятник Илье Рутбергу

17 мая
в 12.00
на Троекуровском кладбище города Москва состоится открытие памятника Илье Григорьевичу Рутбергу
. Памятник создан по проекту скульптора Константина Константинова
. Его работы приобретены Государственной Третьяковской галереей, Дирекцией выставок и панорам Министерства Культуры СССР и РСФСР, музеями Узбекистана, Молдовы, Украины, частными галереями США, Канады, Италии, Японии, Израиля, Турции, Германии и ряда стран бывшего Союза.
Илья Рутберг
- актёр и режиссер, признанный мастер пантомимы, театральный педагог, основатель Студенческого театра МГУ - заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения профессор. Родился 17 мая 1932
года в Ленинграде в семье инженера-строителя, участника Гражданской и Великой Отечественной войн Григория Борисовича Рутберга
и преподавателя английского языка, переводчицы Мириам Ильиничны Рабинович
. В 1966 году окончил режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства (курс Марии Иосифовны Кнебель
).
И.Г. Рутберг
— основатель и заведующий единственной в мире кафедрой пантомимы и пластической культуры в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Автор первых в СССР монографий и учебника по искусству пантомимы, научных и популярных работ в этой области. Из ролей в кино: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
, «Айболит-66»
, «Ты — мне, я — тебе»
, «Безымянная звезда»
, «Жил-был настройщик»
, «Свадьба»
и другие.
Илья Григорьевич Рутберг
ушёл из жизни 30 октября 2014
года.
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