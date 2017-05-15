Сергей Женовач отмечает 60-летие

ревью

Студенческие театры из пяти стран представят свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

А что помнишь ты?

История кино

Школа и вуз в зеркале советского кино 1920-х – начала 1950-х годов

В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.