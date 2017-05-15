Сергей Женовач отмечает 60-летие

Сегодня, 15 мая, отмечает 60-летие советский и российский театральный режиссёр, педагог, профессор, основатель и художественный руководитель «Студии театрального искусства» Сергей Женовач
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Сергей Васильевич Женовач родился 15 мая 1957 в немецком городе Потсдаме в семье офицера-военнослужащего. Позже семейство переехало в Краснодар, там юный Сергей учился на режиссёрском факультете в Институте культуры. После окончания учёбы он некоторое время руководил Краснодарским молодёжным любительским театром, а затем приехал в Москву и в 1983 году поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа (ныне – РАТИ) на курс П.Н.Фоменко.
После окончания института Сергей Женовач начал преподавать на курсе П. Фоменко. В тоже время, в 1988 году, Женовач стал режиссером театра студии «Человек», где работал до 1991 года. За это время он успел поставить спектакли «Панночка» (1988, Н.Садур), «Иллюзия» (1989, П. Корнеля) и другие.
С 1991 года Сергей Женовач вместе со своей командой переходит в Театр на Малой Бронной, там он поставил «Короля Лира» У. Шекспира, «Пучину» А. Островского, «Лешего» А. Чехова, «Ночь перед Рождеством»
Н.Гоголя, трилогию по роману Ф. Достоевского «Идиот» – «Бесстыжая», «Рыцарь бедный» и «Русский свет». Все спектакли имели успех у московской публики и стали заметными событиями в театральной жизни столицы. Парадоксально, но именно достоинства спектаклей Женовача стали причиной его ухода: дирекция посчитала, что его работы не способны привлечь массового зрителя.
С 2005 года Сергей Женовач стал художественным руководителем театра «Студия театрального искусства”» и по сей день остаётся на этой должности. Репертуар театра составлен по большей части из классических спектаклей в постановке Сергея Васильевича.
За свою карьеру режиссёр не раз был отмечен престижными наградами: национальной театральной премией «Золотая Маска» за лучшую режиссуру, премией им. Станиславского, московской премией Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона», специальным призом театральной премии СПб «Золотой софит».
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