В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

Студенческие театры из пяти стран БРИКС представят в Москве свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» на международном фестивале театральных школ, который пройдёт на ВДНХ с 16 по 21 мая.Все желающие смогут увидеть постановки студенческих театров из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР на открытой сцене рядом с павильоном №75. Спектакли будут начинаться в 16.00.В последний день фестиваля гостям представят интернациональную постановку знаменитой пьесы о молодых влюблённых, главные роли в которой исполнят студенты из разных стран.