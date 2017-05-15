Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

15 мая
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
15 мая 2017
Студенческие театры из пяти стран БРИКС представят в Москве свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» на международном фестивале театральных школ, который пройдёт на ВДНХ с 16 по 21 мая.

В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

Все желающие смогут увидеть постановки студенческих театров из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР на открытой сцене рядом с павильоном №75. Спектакли будут начинаться в 16.00.

В последний день фестиваля гостям представят интернациональную постановку знаменитой пьесы о молодых влюблённых, главные роли в которой исполнят студенты из разных стран.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Юным зрителям откроется «Сказочный мир» театра
Большой театр позаботился о молодёжи
Студенты вспомнят шестидесятые

фотографии >>
В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС фотографии
В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС фотографии
В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС фотографии
В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ирина Карташёва
14 мая ушла из жизни актриса Ирина Карташёва.
Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.
Дмитрий Скачков
11 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Скачков.
Галина Шергова
11 мая ушла из жизни сценарист Галина Шергова.

День рождения >>

Степан Балакшин
Маргарита Быстрякова
Наталия Варфоломеева
Владимир Грибков
Людмила Касаткина
Эмилия Мильтон
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Светлана Светличная
Арлетти
Мирей Дарк
Ежи Душиньский
Андре Люге
Джеймс Мэйсон
Анни Ондра
Чазз Палминтери
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью