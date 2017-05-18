Фестиваль «Золотая маска» привезёт в Израиль российские спектакли

В Израиле фестивалем «Золотая маска»
совместно с Международным фестивалем «Гешер»
будут представлены российские спектакли. Представления пройдут с 18 мая по 3 июня
.
Первый фестиваль «"Золотая маска" в Израиле»
, состоявшийся в 2011 году, вызвал большой интерес у зрителей и критики. В этом году театральный смотр в Израиле пройдёт в четвертый раз.
В афише нынешнего фестиваля - «Царь Эдип» театра имени Вахтангова
в постановке Римаса Туминаса
и «Гамлет/Коллаж» Театра Наций
в режиссуре Робера Лепажа
. Зрителей также ожидают мастер-классы и творческие встречи с ведущими российскими артистами, режиссёрами и театральными деятелями.
Фестиваль откроется в Тель-Авиве 18 мая
на сцене театра «Гешер»
спектаклем «Царь Эдип».
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