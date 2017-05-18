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Фестиваль «Золотая маска» привезёт в Израиль российские спектакли

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Новости театра >>
18 мая 2017
В Израиле фестивалем «Золотая маска» совместно с Международным фестивалем «Гешер» будут представлены российские спектакли. Представления пройдут с 18 мая по 3 июня.

Театр «Гешер»

Первый фестиваль «"Золотая маска" в Израиле», состоявшийся в 2011 году, вызвал большой интерес у зрителей и критики. В этом году театральный смотр в Израиле пройдёт в четвертый раз.

В афише нынешнего фестиваля - «Царь Эдип» театра имени Вахтангова в постановке Римаса Туминаса и «Гамлет/Коллаж» Театра Наций в режиссуре Робера Лепажа. Зрителей также ожидают мастер-классы и творческие встречи с ведущими российскими артистами, режиссёрами и театральными деятелями.

Фестиваль откроется в Тель-Авиве 18 мая на сцене театра «Гешер» спектаклем «Царь Эдип».
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Театр «Гешер»
Фестиваль «Золотая маска» привезёт в Израиль российские спектакли фотографии
«Царь Эдип»
«Гамлет / Коллаж»
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