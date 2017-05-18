Фестиваль «Золотая маска» привезёт в Израиль российские спектакли

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15 мая В Москве пройдёт международный фестиваль театральных школ стран БРИКС Студенческие театры из пяти стран представят свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

14 мая В Москве откроется памятник Илье Рутбергу 17 мая в 12.00 на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника актёру, созданного по проекту скульптора Константина Константинова.