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В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»»

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Новости театра >>
21 мая 2017
Впервые в Нью-Йорке на сцене театра «Новая опера» публике была представлена на русском языке опера Н. А. Римского-Корсакова по одноимённой сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок».

В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»»

По словам главного режиссёра-постановщика спектакля Игоря Конюхова, «опера прошла при аншлаге, зал был полон, а зрители устроили музыкантам и певцам продолжительные овации». Он также рассказал о том, что в 70-х годах прошлого века на сцене «Нью-Йорк-сити опера» «Золотой петушок» ставился на французском и английском языках. Впервые в американской истории на русском языке опера прозвучала 2 года назад в театре города Сарасота (штат Флорида). В новой постановке заняты 25 певцов и оркестр из 30 музыкантов под руководством дирижёра Дэвида Джексона. Главную партию - царя Додона - исполняет солист Большого театра Михаил Светлов. Кроме российских музыкантов и певцов, в опере также заняты американские артисты, исполняющие партии на русском языке.

Игорь Конюхов: «Мы отказались от стандартного восприятия этой оперы, мы ушли от квази-русской, привычной постановки - у нас есть, например, неоновые костюмы, а второй акт проходит в ультрафиолетовом свете. В результате получилась очень цветная, модерновая и абсолютно не политическая постановка. Опера Римского-Корсакова изначально несла в себе особый политический смысл и подтекст, политическую сатиру. Мы же оказались, на мой взгляд, ближе к пушкинскому замыслу, нежели прочтению Владимира Бельского. У нас гораздо больший акцент делается на комедийности сюжета - несуразности человека, облечённого властью, и том, как он ею распоряжается».

На премьере в основном присутствовали русскоязычные американцы, а также иностранцы - любители оперы. В частности, постановку посетил глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион. Всего до 21 мая на сцене «Новой оперы» пройдёт 5 спектаклей, и билеты на них практически распроданы. Опера сопровождается титрами на английском языке.
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В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»» фотографии
В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»» фотографии
В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»» фотографии
В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»» фотографии
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