В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»»

Впервые в Нью-Йорке на сцене театра «Новая опера»
публике была представлена на русском языке опера Н. А. Римского-Корсакова
по одноимённой сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок»
.
По словам главного режиссёра-постановщика спектакля Игоря Конюхова
, «опера прошла при аншлаге, зал был полон, а зрители устроили музыкантам и певцам продолжительные овации»
. Он также рассказал о том, что в 70-х годах прошлого века на сцене «Нью-Йорк-сити опера» «Золотой петушок»
ставился на французском и английском языках. Впервые в американской истории на русском языке опера прозвучала 2 года назад в театре города Сарасота (штат Флорида). В новой постановке заняты 25
певцов и оркестр из 30
музыкантов под руководством дирижёра Дэвида Джексона
. Главную партию - царя Додона - исполняет солист Большого театра Михаил Светлов
. Кроме российских музыкантов и певцов, в опере также заняты американские артисты, исполняющие партии на русском языке.
Игорь Конюхов: «Мы отказались от стандартного восприятия этой оперы, мы ушли от квази-русской, привычной постановки - у нас есть, например, неоновые костюмы, а второй акт проходит в ультрафиолетовом свете. В результате получилась очень цветная, модерновая и абсолютно не политическая постановка. Опера Римского-Корсакова изначально несла в себе особый политический смысл и подтекст, политическую сатиру. Мы же оказались, на мой взгляд, ближе к пушкинскому замыслу, нежели прочтению Владимира Бельского. У нас гораздо больший акцент делается на комедийности сюжета - несуразности человека, облечённого властью, и том, как он ею распоряжается».
На премьере в основном присутствовали русскоязычные американцы, а также иностранцы - любители оперы. В частности, постановку посетил глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион
. Всего до 21 мая
на сцене «Новой оперы»
пройдёт 5
спектаклей, и билеты на них практически распроданы. Опера сопровождается титрами на английском языке.
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