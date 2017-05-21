В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»»

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Представления пройдут с 18 мая по 3 июня.

15 мая

В Москве пройдёт международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

Студенческие театры из пяти стран представят свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».