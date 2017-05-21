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Фёдор Добронравов исполнит 9 ролей в спектакле по рассказам Шукшина

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Новости театра >>
21 мая 2017
28 мая в столичном Театре Эстрады состоится премьера спектакля «Чудики» по мотивам шукшинских рассказов, представляющего собой бенефис известного комика Фёдора Добронравова.

Фёдор Добронравов исполнит 9 ролей в спектакле по рассказам Шукшина

В основе постановки - 9 рассказов советского режиссёра, писателя и актёра Василия Шукшина. 9 рассказов — 9 ролей Фёдора Добронравова. В первом действии зрителям покажут сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк», «Космос, нервная система и шмат сала», «Экзамен», «Микроскоп» и «Миль пардон, мадам», а во втором – «Верую!», «Приезжий», «Непротивленец Макар Жеребцов» и «Коленчатые валы».

Фёдор Добронравов: «Творчество Василия Шукшина всегда находило в моей душе живой отклик. Герои его произведений – простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжёлой жизнью. Но при этом настроение произведений лёгкое и светлое, разрешение ситуаций всегда происходит в положительном ключе. Шукшин обыгрывает вечные ценности: добро, свободу личности, нравственность. Создавая Продюсерский центр, я сам опирался на эти ценности, и своими театральными постановками, фильмами и другими проектами мы стремимся передать их нашим зрителям».

Помимо исполнителя девяти главных ролей, в спектакле, чьим режиссёром-постановщиком выступил Александр Назаров, заняты Ольга Лерман, Иван Добронравов, Александр Чернявский и Наталья Рыжих.
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