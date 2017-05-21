Фёдор Добронравов исполнит 9 ролей в спектакле по рассказам Шукшина

28 мая
в столичном Театре Эстрады
состоится премьера спектакля «Чудики»
по мотивам шукшинских рассказов, представляющего собой бенефис известного комика Фёдора Добронравова
.
В основе постановки - 9
рассказов советского режиссёра, писателя и актёра Василия Шукшина
. 9
рассказов — 9
ролей Фёдора Добронравова. В первом действии зрителям покажут сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк»
, «Космос, нервная система и шмат сала»
, «Экзамен»
, «Микроскоп»
и «Миль пардон, мадам»
, а во втором – «Верую!»
, «Приезжий»
, «Непротивленец Макар Жеребцов»
и «Коленчатые валы»
.
Фёдор Добронравов: «Творчество Василия Шукшина всегда находило в моей душе живой отклик. Герои его произведений – простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжёлой жизнью. Но при этом настроение произведений лёгкое и светлое, разрешение ситуаций всегда происходит в положительном ключе. Шукшин обыгрывает вечные ценности: добро, свободу личности, нравственность. Создавая Продюсерский центр, я сам опирался на эти ценности, и своими театральными постановками, фильмами и другими проектами мы стремимся передать их нашим зрителям».
Помимо исполнителя девяти главных ролей, в спектакле, чьим режиссёром-постановщиком выступил Александр Назаров
, заняты Ольга Лерман
, Иван Добронравов
, Александр Чернявский
и Наталья Рыжих
.
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