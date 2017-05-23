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Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

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Новости театра >>
23 мая 2017
В Санкт-Петербургском Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова состоялась премьера спектакля Александра Баргмана «Летние осы кусают нас даже в ноябре» по одноимённой пьесе Ивана Вырыпаева.

Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

Александр Баргман: «Отношения с драматургией Ивана Вырыпаева у меня давние, как и с самим Иваном, с которым мы знакомы порядка 15 лет. Все эти годы его тексты существуют в моей жизни - по-разному: то в отдалении, то близко, как сегодня, когда я ставлю "Летних ос". Игра, в которой участвуют 3 героя этой пьесы - отчаянная, беспощадная, очень интимная, с почти детективной интригой. И через эту игру её участники пытаются прийти к подлинности, к реальности, существующей за рамками их личного пространства».

Сам Вырыпаев назвал «Летних ос» своей самой любимой работой. Это уже вторая его пьеса на сцене БДТ. Ранее были поставлены «Пьяные», которые принесли создателям 2 премии «Золотая маска».

В новой постановке заняты актёры Василий Реутов, Варвара Павлова, Евгений Славский и Александр Ронис.
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Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева фотографии
Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева фотографии
БДТ
Иван Вырыпаев
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