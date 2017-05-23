Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

В Санкт-Петербургском Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова
состоялась премьера спектакля Александра Баргмана «Летние осы кусают нас даже в ноябре»
по одноимённой пьесе Ивана Вырыпаева
.
Александр Баргман: «Отношения с драматургией Ивана Вырыпаева у меня давние, как и с самим Иваном, с которым мы знакомы порядка 15 лет. Все эти годы его тексты существуют в моей жизни - по-разному: то в отдалении, то близко, как сегодня, когда я ставлю "Летних ос". Игра, в которой участвуют 3 героя этой пьесы - отчаянная, беспощадная, очень интимная, с почти детективной интригой. И через эту игру её участники пытаются прийти к подлинности, к реальности, существующей за рамками их личного пространства».
Сам Вырыпаев
назвал «Летних ос» своей самой любимой работой. Это уже вторая его пьеса на сцене БДТ
. Ранее были поставлены «Пьяные»
, которые принесли создателям 2 премии «Золотая маска».
В новой постановке заняты актёры Василий Реутов
, Варвара Павлова
, Евгений Славский
и Александр Ронис
.
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