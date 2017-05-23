Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

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Фёдор Добронравов исполнит 9 ролей в спектакле по рассказам Шукшина

Театр «Новая опера» представил премьеру нового спектакля с российскими и американскими артистами.

В Нью-Йорке впервые на русском языке прозвучала опера ««Золотой петушок»»

Представления пройдут с 18 мая по 3 июня.

15 мая

В Москве пройдёт международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

Студенческие театры из пяти стран представят свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».