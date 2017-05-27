Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Тобольске стартовал XV Фестиваль театров малых городов России

27 мая
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
27 мая 2017
В Тобольске Тюменской области стартовал XV Фестиваль театров малых городов России, организованный Театром Наций при поддержке Министерства культуры и компании СИБУР.

В Тобольске стартовал XV Фестиваль театров малых городов России

В программе смотра примут участие 15 коллективов из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, республик Удмуртия и Татарстан.

Евгений Миронов, художественный руководитель Театра Наций: «Мы гордимся тем, что наш фестиваль даёт возможность театрам малых городов России выйти на федеральный уровень, а лучшим из них – показать свои постановки в Москве на сцене Театра Наций. Участие в фестивале позволяет коллективам театров малых городов развивать свои профессиональные навыки, делиться с коллегами опытом и творческими идеями и, разумеется, добиваться новых результатов».

Помимо конкурсных и внеконкурсных показов, во время фестиваля, который продлится до 1 июня, опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы и тренинги и индивидуальные консультации.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
В Саратовской области проходит Фестиваль театров малых городов России
персоны
Евгений Миронов
театры
Театр Наций

фотографии >>
В Тобольске стартовал XV Фестиваль театров малых городов России фотографии
В Тобольске стартовал XV Фестиваль театров малых городов России фотографии
В Тобольске стартовал XV Фестиваль театров малых городов России фотографии
В Тобольске стартовал XV Фестиваль театров малых городов России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Шендарев
24 мая ушёл из жизни актёр Александр Шендарев.
Елена Галкина
23 мая ушла из жизни Елена Галкина.
Александр Бурдонский
23 мая ушёл из жизни Александр Бурдонский.
Роджер Мур
23 мая ушёл из жизни британский актёр Роджер Мур.
Владимир Перетурин
22 мая ушёл из жизни советский футболист, телекомментатор Владимир Перетурин.
Александр Копов
18 мая скончался Александр Копов.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Вячеслав Богатырёв
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Челси Филд
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью