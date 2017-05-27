В Тобольске стартовал XV Фестиваль театров малых городов России

В Тобольске Тюменской области стартовал XV Фестиваль театров малых городов России
, организованный Театром Наций
при поддержке Министерства культуры и компании СИБУР.
В программе смотра примут участие 15
коллективов из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, республик Удмуртия и Татарстан.
Евгений Миронов, художественный руководитель Театра Наций: «Мы гордимся тем, что наш фестиваль даёт возможность театрам малых городов России выйти на федеральный уровень, а лучшим из них – показать свои постановки в Москве на сцене Театра Наций. Участие в фестивале позволяет коллективам театров малых городов развивать свои профессиональные навыки, делиться с коллегами опытом и творческими идеями и, разумеется, добиваться новых результатов».
Помимо конкурсных и внеконкурсных показов, во время фестиваля, который продлится до 1 июня
, опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы и тренинги и индивидуальные консультации.
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