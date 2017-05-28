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Анна Терехова и Елена Захарова прочитают стихи Максимилиана Волошина

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Новости театра >>
28 мая 2017
В Коктебеле в честь 140-летия русского поэта и художника Максимилиана Волошина состоятся реконструкция театрализованных «обормотских» представлений и встречи культурной интеллигенции.

Максимилиан Волошин

Праздничный вечер, который посетят актёры театра и кино, музыканты и художники, пройдёт в доме-музее поэта.

Анна Терехова, Елена Захарова и Яна Аршавская прочитают в саду стихи Максимилиана Волошина и Марины Цветаевой. После этого Феодосийский театр драмы и музыкальной комедии «Саквояж» вместе с сотрудниками музея представят постановку в традициях «республики обормотов», провозглашённой в доме Волошина в его золотую пору.

Завершится вечер спектаклем Феликса Михайлова «Уроки литературы».
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