Анна Терехова и Елена Захарова прочитают стихи Максимилиана Волошина

В Коктебеле в честь 140
-летия русского поэта и художника Максимилиана Волошина
состоятся реконструкция театрализованных «обормотских» представлений и встречи культурной интеллигенции.
Праздничный вечер, который посетят актёры театра и кино, музыканты и художники, пройдёт в доме-музее поэта.
Анна Терехова
, Елена Захарова
и Яна Аршавская
прочитают в саду стихи Максимилиана Волошина и Марины Цветаевой
. После этого Феодосийский театр драмы и музыкальной комедии «Саквояж»
вместе с сотрудниками музея представят постановку в традициях «республики обормотов», провозглашённой в доме Волошина в его золотую пору.
Завершится вечер спектаклем Феликса Михайлова «Уроки литературы»
.
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