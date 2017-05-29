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МХТ Чехова отмечает 25-летие спектакля о Немировиче-Данченко

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Новости театра >>
29 мая 2017
МХТ имени Чехова отмечает 25-летие спектакля «Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко», который все еще с успехом идет на сцене театра.

МХТ Чехова отмечает 25-летие спектакля о Немировиче-Данченко

Любопытно, что в роли реформатора сцены выступает внук Владимира Ивановича - заслуженный артист РФ, заведующий музыкальной частью МХТ Василий Немирович-Данченко, а автором пьесы стала его супруга Анжелика Немирович-Данченко.

Спектакль «Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко» включает письма Чехова, Немировича- Данченко, Станиславского, Горького, воспоминания современников. Постановка рассказывает драму дружбы и соперничества основателей Художественного театра, а также рисует картину жизни русского общества того времени.

Премьера спектакля состоялась в 1992 году в Москве в театре «Эрмитаж». Постановка была также показана на концертных и театральных площадках Киева, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Донецка, Ялты, Кельна, Дюссельдорфа и других городов.
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Василий Немирович-ДанченкоВладимир Немирович-Данченко
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"Эрмитаж"МХТ им. А.Чехова

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МХТ Чехова отмечает 25-летие спектакля о Немировиче-Данченко фотографии
МХТ Чехова отмечает 25-летие спектакля о Немировиче-Данченко фотографии
МХТ Чехова отмечает 25-летие спектакля о Немировиче-Данченко фотографии
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