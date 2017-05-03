«Современник» отправился с гастролями в Лондон

Галина Волчек, художественный руководитель «Современника»:«Именно "Современник" стал первым российским драматическим театром, который в 2011 году провёл длительные гастроли на лондонской сцене. Этот, в прямом смысле, прецедент стал важной вехой не только в истории "Современника", но и открыл дорогу на лондонские подмостки отечественному драматическому театру как таковому.
Задачей своих нынешних лондонских гастролей "Современник" считает показать английскому зрителю, что такое сегодняшний русский психологический театр. Показать, как трансформировался и обогатился со временем художественный метод, сформулированный Константином Станиславским столетие назад и ставший одним из символов отечественной культуры. Я верю, что спектакли "Современника" будут не только понятны, но и поняты лондонским зрителем. В целом же в Лондон прибыл коллектив в количестве 98 человек».
В Лондоне будут показаны 3 известнейших спектакля, в разные годы поставленные Галиной Волчек: «Три товарища» по произведению Эриха Марии Ремарка, «Три сестры» Антона Чехова и «Двое на качелях» по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона.
В британской столице театр выступит по приглашению продюсеров Ли Мензиса и Оливера Кинга, а также агентства Belka Production.
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