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Поп-оперу по мотивам «Войны и мира» выдвинули на премию «Тони» в 12 номинациях

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Новости театра >>
3 мая 2017
Американскую поп-оперу «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года» по мотивам «Войны и мира» Льва Толстого выдвинули в 12 номинациях на театральную премию «Тони».

«Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года»

В постановке, созданной режиссёром Рашель Чавкин, композитором Дэвидом Мэллоем и хореографом Сэмом Пинклтоном в образе Наташи Ростовой предстала темнокожая актриса Дени Бентон, Пьера Безухова сыграл поп-исполнитель Джош Гробэн, а роль князя Андрея досталась Николасу Белтону.

Мюзикл «Привет, Долли!» с Бетт Мидлер в главной роли претендует на победу в 10 номинациях. Спектаклю «Дорогой Эван Хансен» о судьбе молодого человека (Бен Плэтт), ставшего известным в соцсетях, досталось 9 номинаций. Он вместе с постановками «Вернись издалека», «День сурка» и «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года» поборется за звание лучшего нового мюзикла.

71-я церемония вручения премии «Тони» состоится 11 июня в нью-йоркском Radio City Music hall и будет транслироваться телекомпанией CBS. В этом году премия будет присуждаться в 24 номинациях.
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