Поп-оперу по мотивам «Войны и мира» выдвинули на премию «Тони» в 12 номинациях

Американскую поп-оперу «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года»
по мотивам «Войны и мира» Льва Толстого
выдвинули в 12
номинациях на театральную премию «Тони»
.
В постановке, созданной режиссёром Рашель Чавкин
, композитором Дэвидом Мэллоем
и хореографом Сэмом Пинклтоном
в образе Наташи Ростовой предстала темнокожая актриса Дени Бентон
, Пьера Безухова сыграл поп-исполнитель Джош Гробэн
, а роль князя Андрея досталась Николасу Белтону
.
Мюзикл «Привет, Долли!»
с Бетт Мидлер
в главной роли претендует на победу в 10
номинациях. Спектаклю «Дорогой Эван Хансен»
о судьбе молодого человека (Бен Плэтт
), ставшего известным в соцсетях, досталось 9
номинаций. Он вместе с постановками «Вернись издалека»
, «День сурка»
и «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года» поборется за звание лучшего нового мюзикла.
71-я церемония вручения премии «Тони» состоится 11 июня
в нью-йоркском Radio City Music hall и будет транслироваться телекомпанией CBS. В этом году премия будет присуждаться в 24
номинациях.
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