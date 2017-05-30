В Москве состоялась премьера спектакля «Чудики» с Фёдором Добронравовым

В Москве прошла премьера спектакля «Чудики» по мотивам рассказов советского режиссёра, писателя и актёра Василия Шукшина
. Постановка стала бенефисом звезды театра и кино, комедианта Фёдора Добронравова
.
В исполнении Добронравова первые зрители увидели 9 персонажей - простых людей, попавших в непростые жизненные ситуации. Все герои пытаются жить честно и оставаться искренними, вопреки невзгодам и трудностям.
На закрытый показ 27 мая собрались театралы и журналисты. На следующий день состоялся первый показ для зрителей в Театре Эстрады
. В июне, прежде чем снова вернуться на московскую сцену, спектакль будет показан в Краснодаре и Ростове.
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