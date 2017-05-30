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В Москве состоялась премьера спектакля «Чудики» с Фёдором Добронравовым

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Новости театра >>
30 мая 2017
В Москве прошла премьера спектакля «Чудики» по мотивам рассказов советского режиссёра, писателя и актёра Василия Шукшина. Постановка стала бенефисом звезды театра и кино, комедианта Фёдора Добронравова.

В Москве состоялась премьера спектакля «Чудики» с Фёдором Добронравовым

В исполнении Добронравова первые зрители увидели 9 персонажей - простых людей, попавших в непростые жизненные ситуации. Все герои пытаются жить честно и оставаться искренними, вопреки невзгодам и трудностям.

На закрытый показ 27 мая собрались театралы и журналисты. На следующий день состоялся первый показ для зрителей в Театре Эстрады. В июне, прежде чем снова вернуться на московскую сцену, спектакль будет показан в Краснодаре и Ростове.
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В Москве состоялась премьера спектакля «Чудики» с Фёдором Добронравовым фотографии
В Москве состоялась премьера спектакля «Чудики» с Фёдором Добронравовым фотографии
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