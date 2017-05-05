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Театр балета Бориса Эйфмана едет в Северную Америку

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Новости театра >>
5 мая 2017
11 мая Театр балета Бориса Эйфмана начинает гастроли в Канаде и США. В год своего сорокалетия театр выступит в семи городах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. В следующем году исполнится 20 лет с первых больших гастролей труппы в США.

Театр балета Бориса Эйфмана едет в Северную Америку

В программе тура будут представлены знаменитый балет «Красная Жизель» в новой постановке и вышедший в прошлом сезоне спектакль «Чайковский. PRO et CONTRA».

В 1998 году во время первых гастролей в Нью-Йорке театр представил именно балет «Красная Жизель». Дебют впечатлил не только зрителей, но и критиков, назвавших тогда Бориса Эйфмана главным современным хореографом России и неоромантиком. Балет «Красная Жизель» на музыку Альфреда Шнитке, Жоржа Бизе и Петра Чайковского был поставлен в 1997 году. Это история русской балерины начала XX века Ольги Спесивцевой. Превозносимая поклонниками и критиками звезда покидает революционный Петроград. Личные и творческие драмы, пережитые в эмиграции, приводят её в лечебницу для душевнобольных под Нью-Йорком, где Спесивцева провела в одиночестве и забвении 20 лет.

Сегодняшняя версия балета с переработанной хореографической партитурой и усовершенствованной сценографией вернулась в афишу театра Эйфмана в 2015 году.

Другой спектакль гастрольного тура вдохновлён жизнью и творчеством Петра Чайковского. Стихия творческих мук композитора рождает пластический рассказ, демонстрирующий художественные и технические возможности современного балета. В то же время постановка исследует внутренний раскол личности художника, который мучительно переживал Чайковский.

С 11 по 13 мая труппа выступит в Торонто, с 17 мая – в Чикаго, Бостоне и Миннеаполисе. Со 2 по 11 июня артисты выйдут на сцену New York City Center, а затем отправятся на западное побережье штатов. С 16 по 25 июня Театр балета Бориса Эйфмана будет выступать в Коста-Месе и Лос-Анджелесе.
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Театр балета Бориса Эйфмана едет в Северную Америку фотографии
Театр балета Бориса Эйфмана едет в Северную Америку фотографии
Театр балета Бориса Эйфмана едет в Северную Америку фотографии
Театр балета Бориса Эйфмана едет в Северную Америку фотографии
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