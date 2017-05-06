В театре имени Пушкина зацветёт «Гардения»

6
и 7 мая
в Московском драматическом театре имени Пушкина
состоится премьера спектакля Семёна Серзина «Гардения»
по пьесе современного польского драматурга Эльжбеты Хованец.
В течение всего сезона с июля прошлого года в театре имени Пушкина
проходит режиссёрская лаборатория для возможности реализации театральных проектов малой формы на сцене филиала театра. Первым эскизом, получившим право стать полноценным спектаклем в репертуаре филиала, стала постановка Серзина
«Гардения». Экзотическое название пьесе Хованец
подарил тропический куст-многолетник с нежными цветами.
Семён Серзин: «Пьеса "Гардения" удобна именно для формата лаборатории, для того, чтобы можно было охватить всё за 5-7 дней. В ней есть внятные персонажи, интересная тема, четыре женские роли, и сам по себе текст — замечательный. Я рад, что после показа эскиза мы продолжили работу и довели до полноценного спектакля. Когда ты пытаешься охватить пьесу за очень короткий срок, то в принципе основа спектакля формируется именно за первую неделю, когда мобилизуются все силы театра, режиссёра, актёров…»
Это трогательная и драматическая история четырёх поколений одной польской семьи, четыре женские судьбы в исполнении Александры Урсуляк
, Анастасии Лебедевой
, Эльмиры Мирэль
и Натальи Ревы-Рядинской
. Женщины, связанные прямыми родственными узами — мать, дочь, внучка и правнучка. Их жизни тесно переплетены, но каждая пытается быть не похожей на свою мать, не понимая того, что от своих корней, от истории своей семьи освободиться невозможно и нет смысла с ней бороться. Личные истории этих героинь сплетаются в трагический узел, который не даёт вырваться из предопределенной жизненной колеи.
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