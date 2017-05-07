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Калягину и Урину понравилось поручение Путина

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Новости театра >>
7 мая 2017
По поручению российского президента с 1 июля 2017 года будет обеспечиваться индексация средств, направленных на выплату президентских грантов в области культуры и искусства.

Владимир Путин

Владимир Путин также поручил проработать увеличение объёма бюджетных средств, направляемых на выплаты этих грантов, из-за включения в перечень получателей грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П.И.Чайковского. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначен ответственным за выполнение этих поручений. Данное решение Путина прокомментировали генеральный директор Большого театра Владимир Урин и председатель Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ) Александр Калягин.

Владимир Урин: «Я считаю это поручение президента РФ чрезвычайно важным. Ещё первое решение Путина о предоставлении грантов ведущим коллективам в области культуры очень серьезно помогло решить вопрос повышения заработной платы артистам. Это было так необходимо. И список коллективов, получающих гранты президента, за это время вырос и представляет собой внушительный список. То, что будут проиндексированы средства, выделяемые на гранты за пять лет, с учётом 2017 года, это замечательно. Такое решение президента РФ можно только приветствовать».

Александр Калягин: «Это прекрасное решение президента, и это пример для губернаторов, которые в своих краях и областях тоже должны более внимательно относиться к коллективам культуры, должны выделить свои гранты местным театрам, которые очень нуждаются в помощи. В это непростое время поручение президента проиндексировать за пять лет средства на гранты — очень мудрое и доброе решение. Это говорит о большом внимании к культуре. И я хочу выразить благодарность от всех российских театров».
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