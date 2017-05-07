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«Острые козырьки» превратятся в мюзикл

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Новости театра >>
7 мая 2017
Создатели «Острых козырьков» планируют превратить свой сериал в мюзикл.

«Острые козырьки»

Этой идеей поделился автор сценария сериала Стивен Найт, получивший несколько предложений от крупных инвесторов о том, чтобы создать одноимённый мюзикл для одного из лондонских театров. По словам Найта, в спектакле не будут задействованы актёры из оригинала.

Киллиан Мёрфи: «Это другая интерпретация, в которой меня не будет. Но идея, конечно, просто невероятная, и я уверен, что мюзикл выйдет потрясающим».

Стивен Найт: «Определённые элементы сериала неплохо легли бы на мюзикл вроде "Отверженных". Например, костюмы из 1920-х. Да и музыка всегда играла для "Козырьков" важную роль».
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«Острые козырьки»
«Острые козырьки»
«Острые козырьки»
«Острые козырьки»
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