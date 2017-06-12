Иосиф Райхельгауз празднует юбилей

ревью

В России снимут ещё один фильм про Виктора Цоя

Фестивальная колонка

Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

Итоги будут подведены вечером, но мы уже определились с фаворитами. Надеемся, что они не уедут из Сочи без наград.