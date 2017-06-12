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Иосиф Райхельгауз празднует юбилей

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Новости театра >>
12 июня 2017
12 июня 1947 в Одессе родился Иосиф Райхельгауз — советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист Российской Федерации, создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы». Сегодня постановщик и культовая фигура российского театра празднует 70-летний юбилей.

Иосиф Райхельгауз празднует юбилей

Иосиф Райхельгауз родился и вырос в Одессе, где несколько лет проработал электрогазосварщиком на автобазе. В 1964 году поступил в Харьковский театральный институт на режиссёрский факультет, но уже через неделю был отчислен с формулировкой: «Профессиональная непригодность». В 1965 году Райхельгауз стал артистом вспомогательного состава Одесского ТЮЗа. Год спустя приехал в Ленинград и поступил на режиссёрский факультет ЛГИТМиК, и снова был отчислен за профнепригодность. На следующий год Иосиф Леонидович поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета, где смог наконец заняться режиссурой: стал руководителем студенческого театра ЛГУ.

В 1968 году Иосиф Райхельгауз бросил университет и поступил в Москве на режиссёрский факультет ГИТИСа, в мастерскую М. О. Кнебель и А. А. Попова. Одновременно она также работал в качестве режиссёра в знаменитом студенческом театре МГУ и руководил концертными студенческими бригадами по обслуживанию строителей сибирских ГЭС.

Иосиф Райхельгауз празднует юбилей

По окончании ГИТИСа в 1973 году Райхельгауз был принят на должность режиссёра-постановщика в «Современник». Первым успехом стала постановка спектакля «Погода на завтра», за который Иосиф Райхельгауз был удостоен премии «Московская театральная весна»; среди поставленных в театре спектаклей — «Из записок Лопатина» по К. Симонову, «А по утру они проснулись…» В. Шукшина, «1945» (автор пьесы — И. Райхельгауз), «Привидения» Г. Ибсена. С 1974 года преподавал актёрское мастерство в первой студии Олега Табакова.

К своим неудачам Иосиф Леонидович относился философски: «Конечно, у меня по жизни было немало неприятностей и огорчений, но без них не было бы и счастья. Мне во многом везло. Повезло, что закончил факультет режиссуры в ГИТИСе, что работал в "Современнике"", в театре на Таганке с Юрием Петровичем Любимовым. Повезло с друзьями и коллегами. Мне вообще везет на интересных людей, интересные встречи, интересную работу. У меня очень хороший театр, где собралась замечательная компания, с которой мы можем придумывать и экспериментировать, создавать новые, непохожие ни на кого спектакли».

Иосиф Райхельгауз проработал во многих столичных театрах, включая Московский театр им. А. С. Пушкина, театр Миниатюр (ныне «Эрмитаж»), театр драмы и комедии на Таганке. В 1988 году он основал Московский театр «Школа современной пьесы», который открылся 27 марта 1989 года его спектаклем «Пришёл мужчина к женщине» по пьесе Семёна Злотникова. Будучи руководителем театра Иосиф Леонидович поставил на его сцене более 20 спектаклей. Одновременно Райхельгауз ставил спектакли в других театрах, в том числе за рубежом: Швейцарии, США, Израиле; он также работал на ТВ, писал книги.

Несмотря на возраст режиссёр не сбавляет темпа жизни - много трудится в театре, преподаёт, занимается спортом, путешествует.
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