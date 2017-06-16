В Москве пройдёт показ спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке «Комеди Франсез»

В пятницу, 23 июня, в московском кинотеатре «Формула Кино на Лубянке» в рамках проекта TheatreHD пройдёт утренний показ спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке парижского театра «Комеди Франсез».
Специальные гости показа – художественный руководитель театра «Комеди Франсез», режиссёр и сценограф спектакля Эрик Рюф и театральный режиссёр Клеман Эрвьё-Леже. Спектакль «Ромео и Джульетта» является первым режиссёрским опытом Рюфа на сцене «Комеди Франсез», и по мнению зрителей, дебют получился удачный. Режиссёр перенёс действие пьесы в 30-е годы ХХ века на юг Италии и создал атмосферу в духе «Крёстного отца»
– с холодной, жесткой сценографией и роскошными костюмами дизайнера Кристиана Лакруа.
В кинотеатре спектакль будет показан на французском языке с русскими субтитрами.
Доступ на показ бесплатный, по предварительной регистрации на Timepad
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