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ЦДР научит зрителя засыпать

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Новости театра >>
22 июня 2017
22 и 23 июня в Центре драматургии и режиссуры состоится премьера спектакля «Школа сна» в постановке Вячеслава Игнатова. Как сообщает пресс-служба Центра, это совместный проект театра «Трикстер» и ЦДР, который в прошлом году возглавил Владимир Панков.

ЦДР научит зрителя засыпать

«Школа сна» представляет собой мастер-класс по засыпанию для взрослых и детей, который, как считают его создатели, жизненно важно посетить всем жителям мегаполиса. Авторы постановки — драматурги Евгений Казачков и Вячеслав Игнатов, а также художник Мария Литвинова. В спектакле играют Сергей Мелконян, Александр Занин, Светлана Кочеткова и Ксения Макарова.

Во время спектакля зрителям предоставится возможность поучаствовать в настоящем мастер-классе по засыпанию и на личном опыте опробовать все методики, предложенные профессионалами. Вместо скучных сидений в зрительном зале будет стоять одна большая кровать.

Евгений Казачков: «Этот спектакль — повод задуматься о том, насколько серьёзно, порой, мы относимся к реальности, к себе, к своему делу, лишая себя лёгкости и самоиронии. Несмотря на то, что в нашей истории есть и мораль и важные выводы, главное — это игра, азарт и возможность, наконец, посмеяться над самыми серьёзными людьми а, может быть, увидеть в этих смешных сюжетах и себя».
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ЦДР научит зрителя засыпать фотографии
ЦДР научит зрителя засыпать фотографии
ЦДР научит зрителя засыпать фотографии
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