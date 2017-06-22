ЦДР научит зрителя засыпать

22
и 23 июня
в Центре драматургии и режиссуры
состоится премьера спектакля «Школа сна»
в постановке Вячеслава Игнатова
. Как сообщает пресс-служба Центра
, это совместный проект театра «Трикстер»
и ЦДР
, который в прошлом году возглавил Владимир Панков
.
«Школа сна» представляет собой мастер-класс по засыпанию для взрослых и детей, который, как считают его создатели, жизненно важно посетить всем жителям мегаполиса. Авторы постановки — драматурги Евгений Казачков
и Вячеслав Игнатов
, а также художник Мария Литвинова
. В спектакле играют Сергей Мелконян
, Александр Занин
, Светлана Кочеткова
и Ксения Макарова
.
Во время спектакля зрителям предоставится возможность поучаствовать в настоящем мастер-классе по засыпанию и на личном опыте опробовать все методики, предложенные профессионалами. Вместо скучных сидений в зрительном зале будет стоять одна большая кровать.
Евгений Казачков: «Этот спектакль — повод задуматься о том, насколько серьёзно, порой, мы относимся к реальности, к себе, к своему делу, лишая себя лёгкости и самоиронии. Несмотря на то, что в нашей истории есть и мораль и важные выводы, главное — это игра, азарт и возможность, наконец, посмеяться над самыми серьёзными людьми а, может быть, увидеть в этих смешных сюжетах и себя».
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