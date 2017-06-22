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Мюзикл «Принцесса цирка» покажут в 100-й раз!

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Новости театра >>
22 июня 2017
1 июля в Московском театре мюзикла состоится 100-й спектакль мюзикла «Принцесса цирка», премьера которого прошла 12 октября 2016 года. За это время постановку посмотрели более 80 000 зрителей! Специально к праздничному дню постановщики и артисты мюзикла приготовили сюрпризы, которые порадуют не только постоянных зрителей театра, но и тех, кто увидит этот спектакль впервые.

Принцесса Цирка

Классический сюжет на знаменитую музыку Имре Кальмана получил новый мировой опыт прочтения. В совместной постановке с известным канадским театром-цирком «7 Fingers» («7 пальцев») продюсеры Театра мюзикла создали необычный синтетический жанр, где цирк становится не просто местом действия, а атмосферой сюжета, его сутью. В истории любви и отчаяния чувства главных героев усилены опасностью цирковой профессии – на сцене театра Мистер Икс исполняет смертельный трюк. Кроме того, Алексей Иващенко значительно переписал оригинальное либретто и ввел в действие новых персонажей, еще более усиливающих интригу первоначального сюжета. Специально для постановки придуманы уникальные цирковые номера мирового уровня, которые исполняются не только профессиональными цирковыми артистами, но и певцами.
Главные партии в спектакли исполняют Максим Заусалин, Евгений Шириков, Валерия Ланская, Юлия Вострилова, Мария Биорк, Алексей Колган, заслуженный артист России Павел Любимцев, обладательница «Золотой маски» Оксана Костецкая и другие известные артисты. Специальная роль написана для Ефима Шифрина.
Режиссеры – Марина Швыдкая (Россия) и Себастьян Солдевилья (Канада). Хореограф-постановщик – Женевьев Дорион-Купаль (Канада). Художник-постановщик – Оливье Ландревиль (Канада).
Не упустите свой шанс увидеть главную премьеру этого театрального сезона, прежде чем спектакль уйдет на каникулы!
15 и 16 июля показы мюзикла «Принцесса цирка» состоятся в рамках XIII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, в программу которого постановка была включена как одна из самых необычных в театральном сезоне 2016/2017.
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Московский театр мюзикла
персоны
Мария БиоркМаксим ЗаусалинАлексей КолганВалерия ЛанскаяПавел ЛюбимцевЕвгений ШириковЕфим Шифрин

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