Мюзикл «Принцесса цирка» покажут в 100-й раз!

1 июля в Московском театре мюзикла
состоится 100-й спектакль мюзикла «Принцесса цирка»
, премьера которого прошла 12 октября 2016 года. За это время постановку посмотрели более 80 000 зрителей! Специально к праздничному дню постановщики и артисты мюзикла приготовили сюрпризы, которые порадуют не только постоянных зрителей театра, но и тех, кто увидит этот спектакль впервые.
Классический сюжет на знаменитую музыку Имре Кальмана
получил новый мировой опыт прочтения. В совместной постановке с известным канадским театром-цирком «7 Fingers»
(«7 пальцев») продюсеры Театра мюзикла создали необычный синтетический жанр, где цирк становится не просто местом действия, а атмосферой сюжета, его сутью. В истории любви и отчаяния чувства главных героев усилены опасностью цирковой профессии – на сцене театра Мистер Икс исполняет смертельный трюк. Кроме того, Алексей Иващенко значительно переписал оригинальное либретто и ввел в действие новых персонажей, еще более усиливающих интригу первоначального сюжета. Специально для постановки придуманы уникальные цирковые номера мирового уровня, которые исполняются не только профессиональными цирковыми артистами, но и певцами.
Главные партии в спектакли исполняют Максим Заусалин
, Евгений Шириков
, Валерия Ланская
, Юлия Вострилова
, Мария Биорк
, Алексей Колган
, заслуженный артист России Павел Любимцев
, обладательница «Золотой маски» Оксана Костецкая
и другие известные артисты. Специальная роль написана для Ефима Шифрина
.
Режиссеры – Марина Швыдкая
(Россия) и Себастьян Солдевилья
(Канада). Хореограф-постановщик – Женевьев Дорион-Купаль
(Канада). Художник-постановщик – Оливье Ландревиль
(Канада).
Не упустите свой шанс увидеть главную премьеру этого театрального сезона, прежде чем спектакль уйдет на каникулы!
15 и 16 июля показы мюзикла «Принцесса цирка»
состоятся в рамках XIII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, в программу которого постановка была включена как одна из самых необычных в театральном сезоне 2016/2017.
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