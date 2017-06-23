Дмитрий Крымов ставит «Бесприданницу»

14
, 15
, 16
и 17 сентября
в «Школе драматического искусства»
при содействии продюсера Леонида Робермана
состоится премьера спектакля Дмитрия Крымова «Безприданница»
, который продолжит серию постановок Лаборатории Дмитрия Крымова по произведениям русской классики.
Смешение стилей, гротеск и абсурд накладываются на традиционные вопросы человеческого бытия, которые беспрестанно приходится решать всем действующим лицам. И всё это на фоне постоянно идущего по телевизору футбола. Декорации и костюмы для «Безприданницы» созданы художницей Анной Костриковой
, ученицей Крымова — никто другой не смог бы так тонко почувствовать замысел режиссёра. Неотъемлемой частью действия станет видеофильм, снятый на берегу Волги среди прекрасных пейзажей. Актёры будут постоянно перемещаться из экрана на сцену и обратно.
Дмитрий Крымов: «Так же, как и в спектакле «О-й. Поздняя любовь», поставленном полтора года назад, тема «Бесприданницы» — желание и невозможность быть свободной в мире денег. Особенно эта невозможность ужасна для женщины, хотя и мужчины, с видимым удовольствием играющие в свои «мужские игры», часто от неё плачут.
В центре — такая русская Кармен, только окружена она не романтическими тореадорами и нарушающими воинский устав солдатами, а строго иерархической и жестокой командой деловых людей с такими выдуманными, странными именами, например — Мокий Пармёнович и Харита Игнатьевна, что позволяет взглянуть на них, как на персонажей русской чёрной Комедии дель Арте, а на Островского как на родоначальника особого жанра в русской драматургии».
В спектакле заняты Мария Смольникова
, Сергей Мелконян
, Константин Муханов
, Максим Маминов
, Евгений Старцев
, Вадим Дубровин
и другие актёры.
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