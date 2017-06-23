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Весь этот мюзикл: юбилей Боба Фосса

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Новости театра >>
23 июня 2017
Сегодня, 23 июня, исполнилось бы 80 лет знаменитому американскому хореографу, танцору, режиссёру театра и кино, сценаристу и актёру Бобу Фоссу, создателю «Кабаре» и «Милой Чарити».

Весь этот мюзикл: юбилей Боба Фосса

Роберт Луис Фосс родился 23 июня 1927 года в Чикаго. Он был пятым ребёнком в семье Сирила и Сары Элис Фосси. У отца были артистические задатки и неплохой тенор, что позволило ему участвовать в любительских водевилях. Мать в молодости работала профессиональной танцовщицей, но оставила сцену ради воспитания детей. С начала Великой депрессии главным доходом главы семьи были продажи страховых полисов. Роберт уже в 4 года поступил в студию хореографии, а чуть позже перешёл в балетную школу Фредерика Уивера, где был на тот момент единственным мальчиком. В ранней юности с приятелем Чарли Грассом создал танцевальный дуэт «Братья Рифф», который достаточно быстро приобрёл коммерческий успех. К 15 годам работал в качестве конферансье в ночных клубах. В 1945 году после окончания школы его призвали в Военно-морские силы США — в составе концертного подразделения он выступал на базах Тихого океана. Здесь-то и сформировалась его техника танцора и хореографа-постановщика.

После демобилизации Роберт отправился в Нью-Йорк, где уже в 1950 году состоялся его дебют на Бродвее в ревю «Станцуй мне песню». В 1954 году ему доверили пост главного постановщика танцевальных номеров в мюзикле «Пижамная игра», который впоследствии выдержал 1063 представления и принёс Фоссу первую премию «Тони» за хореографию (всего за его карьеру таких наград будет 8). Он также работал над мюзиклами «Чёртовы Янки», «Новенькая в городе», «Рыжий», «Как преуспеть в бизнесе без особых усилий», «Маленький я», «Милая Чарити» и другими спектаклями.

С Лайзой Миннелли

Кинокарьера Фосса началась в 1953 году. Он подписал свой первый контракт с Metro-Goldwyn-Mayer, после чего снялся в трёх картинах, первой из которых вышла молодёжная комедия «Сердечные дела Доби Гиллиса», где ему досталась роль приятеля главного героя. Через 2 года он выступил постановщиком танцев по приглашению Columbia Pictures в картине «Моя сестра Эйлин», где также исполнил одну из главных ролей — аптекаря Фрэнка Липпенкотта.

В 1969-м Боб Фосс дебютировал в качестве кинорежиссёра, создав киноверсию «Милой Чарити» с Ширли Маклэйн. А спустя 3 года он снял «Кабаре» с Лайзой Миннелли в главной роли. Эта картина не только прославила его, но и принесла ему «Оскар» за лучшую режиссуру и премию BAFTA. На счету Фосса также постановка таких знаменитых лент, как «Ленни», «Весь этот джаз» и «Звезда-80».

Мастер скончался в Вашингтоне 30 лет назад, 23 сентября 1987 года.
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