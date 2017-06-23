Весь этот мюзикл: юбилей Боба Фосса

Сегодня, 23 июня
, исполнилось бы 80
лет знаменитому американскому хореографу, танцору, режиссёру театра и кино, сценаристу и актёру Бобу Фоссу
, создателю «Кабаре»
и «Милой Чарити»
.
Роберт Луис Фосс
родился 23 июня 1927
года в Чикаго. Он был пятым ребёнком в семье Сирила
и Сары Элис Фосси
. У отца были артистические задатки и неплохой тенор, что позволило ему участвовать в любительских водевилях. Мать в молодости работала профессиональной танцовщицей, но оставила сцену ради воспитания детей. С начала Великой депрессии главным доходом главы семьи были продажи страховых полисов. Роберт уже в 4 года поступил в студию хореографии, а чуть позже перешёл в балетную школу Фредерика Уивера, где был на тот момент единственным мальчиком. В ранней юности с приятелем Чарли Грассом
создал танцевальный дуэт «Братья Рифф»
, который достаточно быстро приобрёл коммерческий успех. К 15 годам работал в качестве конферансье в ночных клубах. В 1945 году после окончания школы его призвали в Военно-морские силы США — в составе концертного подразделения он выступал на базах Тихого океана. Здесь-то и сформировалась его техника танцора и хореографа-постановщика.
После демобилизации Роберт отправился в Нью-Йорк, где уже в 1950 году состоялся его дебют на Бродвее в ревю «Станцуй мне песню»
. В 1954 году ему доверили пост главного постановщика танцевальных номеров в мюзикле «Пижамная игра»
, который впоследствии выдержал 1063 представления и принёс Фоссу первую премию «Тони» за хореографию (всего за его карьеру таких наград будет 8). Он также работал над мюзиклами «Чёртовы Янки»
, «Новенькая в городе»
, «Рыжий»
, «Как преуспеть в бизнесе без особых усилий»
, «Маленький я»
, «Милая Чарити»
и другими спектаклями.
Кинокарьера Фосса началась в 1953 году. Он подписал свой первый контракт с Metro-Goldwyn-Mayer, после чего снялся в трёх картинах, первой из которых вышла молодёжная комедия «Сердечные дела Доби Гиллиса»
, где ему досталась роль приятеля главного героя. Через 2 года он выступил постановщиком танцев по приглашению Columbia Pictures в картине «Моя сестра Эйлин»
, где также исполнил одну из главных ролей — аптекаря Фрэнка Липпенкотта.
В 1969-м Боб Фосс дебютировал в качестве кинорежиссёра, создав киноверсию «Милой Чарити» с Ширли Маклэйн
. А спустя 3 года он снял «Кабаре» с Лайзой Миннелли
в главной роли. Эта картина не только прославила его, но и принесла ему «Оскар» за лучшую режиссуру и премию BAFTA. На счету Фосса также постановка таких знаменитых лент, как «Ленни»
, «Весь этот джаз»
и «Звезда-80»
.
Мастер скончался в Вашингтоне 30 лет назад, 23 сентября 1987
года.
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